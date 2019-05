El Primera Territorial ya no depende de sí mismo para el ascenso a Segunda Nacional Jugador del Primera Territorial. El máximo representante de balonmano del UKE perdió su primer partido en esta fase y lo hizo 36-32, ante Escolapios EL DIARIO VASCO URNIETA. Viernes, 24 mayo 2019, 00:24

El Urnieta Artola Harategia de Primera Territorial no pudo lograr una victoria el pasado fin de semana en su visita al Escolapios bilbaíno y acabó derrotado en un mal partido por 36-32. Los de UKE fueron arropados por más de 150 urnietarras que se desplazaron hasta la capital vizcaína, pero el equipo no les pudo brindar una victoria que les hubiera dado el ascenso directo a Segunda Nacional.

El partido no comenzó nada bien para los visitantes, que algo nerviosos sobre la pista se vieron superados por el ataque local constantemente, lo que unido al poco acierto de cara a portería y la intensidad defensiva local, permitía a los vizcaínos lograr las primeras ventajas del encuentro. Ventaja que fueron a más y que se ampliaron a medida que pasaban los minutos sin reacción alguna de los urnietarras, llegando al descanso con un claro 18-11 favorable a los locales. La reanudación no fue nada buena, ya que el Escolapios logró aumentar la diferencia hasta los 8-9 goles a falta de 15 minutos para finalizar el encuentro. Solo la reacción final de los del UKE, arriesgando con una defensa abierta, les permitió recuperar varios balones que acabaron en gol para acabar reduciendo la diferencia a los 4 goles finales. Diferencia que, por tan solo un gol, no les coloca en la segunda posición, por lo que deberán de ganar y esperar resultados en la última jornada para saber su posición final.

A pesar de la derrota, los aficionados urnietarras desplazados no dejaron de animar ni un solo instante al equipo, desde que se subieron al autobús en Urnieta hasta el regreso de madrugada, gesto que una vez más los jugadores y entrenadores quieren agradecer, tanto a los que acudieron en autobús como a los que se desplazaron en sus coches propios para presenciar el partido.

lo dicho, tras esta derrota se produce un triple empate en la primera posición, en la que los urnietarras por su mala diferencia de goles ocupan el tercer lugar, lo que hace que no dependan de sí mismos para lograr el ascenso directo en la última jornada.

Por su parte, el sénior de Segunda Territorial, el Urnieta Quel Abogados, salió derrotado de su partido frente al Egia por 28-31 en una mala primera parte. No estuvieron acertados en ataque y defensivamente dieron muchas facilidades a su rival. Los urnietarras, que prácticamente fueron a remolque durante todo el partido, ya perdían de 5 goles al descanso. A pesar de esa desventaja, los de UKE no bajaron los brazos y siguieron luchando para tratar de reducir las diferencias en el marcador, pero finalmente no pudieron darle la vuelta y acabaron derrotados por 3 goles de diferencia. Ahora toca recuperar los ánimos y tratar de ganar el último partido de esta temporada.

Los cadetes del Urnieta Oianume Jatetxea, fieles a su estilo de juego, lograron in extremis un empate a 35 goles frente al Urola. Los urnietarras, que fueron por detrás en el marcador la mayor parte del encuentro, nunca perdieron la cara al partido y acabaron logrando un punto para finalizar una temporada complicada, en la que los urnietarras quedaron sextos de Gipuzkoa y han competido con equipos de Liga Vasca en la Copa.

El Urnieta Kamox Precision Machining de infantil femenino logró una gran victoria frente al Ordizia por 13-16 para despedir la temporada. Las de UKE, gracias a una gran defensa, lograron mantener controlado el encuentro y a pesar de no estar tan acertadas en ataque, acabaron llevándose los dos puntos en juego. En esta campaña han ido de menos a más.

Partido para hoy

El Urnieta Quel Abogados disputa hoy su último partido de la temporada. Los urnietarras visitarán al Ordizia Amonane en un partido que dará comienzo a las ocho de la tarde en el polideportivo Majori. Los de UKE, que no están teniendo suerte en sus últimos partidos, tratarán de conseguir una victoria para cerrar la primera temporada en la que el club ha tenido dos equipos sénior masculinos. Como viene siendo habitual, ante las numerosas bajas, los urnietarras volverán a contar con jugadores juveniles, con los que intentarán, al igual que ya hicieron en la primera vuelta, vencer a su rival.