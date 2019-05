El Primera Territorial de balonmano se cerca al ascenso

El Urnieta Artola Harategia de Primera Territorial ha logrado su tercera victoria en la fase de ascenso, venciendo en su visita a Lezo al potente Munttarpe por 27-30. Los de UKE, que fueron apoyados por más de 100 aficionados urnietarras que no dejaron de animar en ningún momento, realizaron un gran partido consiguiendo una meritoria victoria, que les acerca un poco más al ascenso directo a falta de dos jornadas para terminar la fase.

El partido comenzó bien para los visitantes, acertados en ataque, lograban las primeras ventajas en el marcador, 2-6 en el minuto 8. Los locales no bajaron los brazos y lograban recortar distancias en el marcador, pero eran los urnietarras quienes dominarían el marcador durante toda la primera parte, con ventajas de 2-3 goles. El alto ritmo impuesto durante esta primera mitad, donde las defensas apenas existieron, dejaría un marcador de 17-18 favorable a los visitantes. El inicio de la segunda parte fue todo lo contrario a la primera, hubo que esperar más de 5 minutos para ver el primer gol, ambos equipos se aplicaron en defensa, lo que provocaba más errores en el ataque. Errores que aprovecharían los lezotarras para darle la vuelta al marcador, logrando una ventaja de 3 goles en el minuto 45, 24-21.

Remontada y ventaja

Más allá de dar el partido por perdido, los urnietarras, mediante varias buenas acciones, lograrían darle la vuelta al marcador colocándose un gol arriba a falta de 5 minutos para finalizar el partido, 26-27. Los de UKE, que llegaban más frescos al final del partido, lograban defender las acometidas locales, consiguiendo transiciones rápidas que acaban en gol, para cerrar el partido.

Gran victoria con la que los urnietarras se colocan líderes en solitario con 3 victorias y pueden certificar el ascenso directo si vencen al Escolapios en Bilbao. Gran ambiente también el que se pudo presenciar en las gradas del polideportivo Bekoerrota de Lezo, desde el club y jugadores quieren agradecer el apoyo a esos aficionados, apoyo que está siendo fundamental en estas últimas jornadas.

Por su parte, el sénior de Segunda Territorial, el Urnieta Quel Abogados, mejoró su juego pero no pudo vencer al Corazonistas B y acabaron derrotados por la mínima, 25-26. Los urnietarras, que pese a las numerosas bajas una vez más, dieron la cara en todo momento ante un gran rival, en el que solo el cansancio final les privó de una victoria. El partido fue igualado en todo momento, ligeras ventajas visitantes en los minutos iniciales que eran recortadas por los de UKE rápidamente. Durante la segunda parte, los problemas locales para frenar el ataque gasteiztarra y los errores en ataque, permitían a los visitantes distanciarse en el marcador.

Derrota de las juveniles

Las juveniles del Urnieta Indaux no pudieron vencer en su último partido de la temporada y acabaron derrotadas por 24-21 en su visita al Eibar Eskubaloia. Las urnietarras, que acudían al partido con 9 jugadoras, lucharon mientras tuvieron fuerza y se mantuvieron hasta mediada la segunda parte en el partido. De ahí en adelante las locales lograrían una ventaja de 4-5 goles que ya no pudieron recuperar las de UKE.

Doble jornada para las cadetes de segundo año, el Urnieta Ulacia Autobusak. El jueves recibían la visita del Bera Bera, y a pesar de luchar durante todo el partido no pudieron conseguir la victoria y acabaron derrotadas por 26-28, en un gran partido de las urnietarras ante una potente plantilla como es la de las donostiarras. El domingo, por su parte, se quitaron esa espina venciendo en su desplazamiento al Ereintza por 20-22. Los de UKE acaban así su participación en la liguilla de la Copa de Gipuzkoa situadas en primera posición a falta de una jornada, en la que descansarán y tan solo el Bera Bera podría quitarles esa posición.

Victoria de las cadetes

Las cadetes de primer año, el Urnieta Iñaki Mecanizados, finalizaron con una gran victoria su temporada, venciendo a domicilio por 24-25 al Aloña Mendi de Oñati. Las urnietarras demostraron una vez más su gran estado de forma y acabaron llevándose un igualado partido gracias al acierto al final del mismo.

Los infantiles del Urnieta Ñam Restaurantes, consiguieron un meritorio empate, 18-18, en la última jornada frente al Eibar Eskubaloia para finalizar la temporada. Los urnietarras no le perdieron la cara al partido en ningún momento y tuvieron que emplearse a fondo en defensa para lograr un punto.

Por su parte las chicas del Urnieta Kamox Precision Machining no pudieron vencer al Leizaran y acabaron derrotadas 15-16. Las de UKE, a las que les falta una jornada para finalizar la temporada, no pudieron despedirse como locales con una victoria a pesar de que no dejaron de luchar durante todo el partido.