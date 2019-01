El Primera Territorial de balonmano del UKE visita hoy al Ormaiztegi

El Urnieta Artola Harategia de Primera Territorial inicia la segunda vuelta visitando al Ormaiztegi esta tarde, a las 18.00 horas, en el polideportivo Zubipe. Tras la derrota cosechada la semana pasada, los urnietarras no se pueden permitir otro tropiezo que les desengancharía de los puesto de arriba de la clasificación. No lo van a tener nada fácil, ya que se enfrentan a un rival al que es difícil batir cuando juega en casa, por lo que los de UKE tendrán que recuperar su mejor versión colectiva de juego para traerse los dos puntos a Urnieta, basándose en una sólida defensa y tratando de que el rival no anote muchos goles.

El sénior de Segunda Territorial, el Urnieta Quel Abogados, volverá a la competición enfrentándose al Tolosa Eskubaloia en el polideportivo Usabal a las 16.30 horas. El partido se presenta decisivo, ya que ambos equipos están separados por un solo punto en la clasificación y de ganar los urnietarras ampliarían la ventaja dejando al rival a tres puntos. Teniendo en cuenta que son tres los equipos que acceden a la fase de ascenso, lograr esa ventaja con el cuarto clasificado sería importante. Los del UKE esperan no acusar la falta de ritmo de competición y tratarán de controlar el partido como ya lo hicieron en la primera vuelta.

El cadete femenino de segundo año, el Urnieta Ulacia Autobusak, debuta en la segunda fase del Campeonato de Euskadi esta tarde, a las 18.00 horas, en Usurbil. Las urnietarras, encuadradas en el segundo grupo, se enfrentarán a equipos que vienen de disputar la primera fase del Campeonato de Euskadi y a los recién ascendidos, tanto vizcaínos como guipuzcoanos. Este primer partido tiene su miga, ya que ambos conjuntos se han enfrentado recientemente, con victoria para las urnietarras, pero no deberían fiarse y tratar de imponer su juego para conseguir la primera victoria.

Las cadetes de segundo año, Urnieta Iñaki Mecanizados, recibirán la visita del Laudio alavés, hoy a las 10.45 horas en el Polideportivo. Las del UKE con la moral alta tras la victoria de la semana pasada tratarán de sumar dos nuevos puntos.

Para terminar con los partidos de esta jornada, el infantil masculino Urnieta Ñam Restaurantes comienza una nueva fase visitando en el polideportivo Artaleku de Irun al Bidasoa Irun A a las 11.00 horas. Tras la victoria en el último partido de la primera fase, los del UKE quieren comenzar con buen pie esta segunda fase.

Los equipos juveniles, el Urnieta Guria Jatetxea masculino y el Urnieta Indaux femenino, disfrutarán de una jornada de descanso antes de comenzar una nueva etapa la semana que viene. Lo mismo le sucede al Urneita Oianume Jatetxea de cadete masculino.

El infantil femenino

Por otro lado, el infantil femenino Urnieta Iñaki Mecanizados también arrancará una nueva fase visitando al Ordizia Txindoki mañana domingo, a las 9.30 horas, en el polideportivo Majori de dicha localidad.

Las urnietarras tienen muchas esperanzas puestas en esta nueva fase y esperan mostrar su mejor versión de juego y así conseguir la victoria.