El Primera Territorial de balonmano del UKE recibe al Lau Bide de Legazpi

El senior Urnieta Artola Harategia de Primera Territorial recibe la visita esta tarde, a las 19.00 horas, del Lau Bide Jatetxea de Legazpi, cerrando una buena jornada de partidos en el polideportivo de Urnieta. Los locales quieren continuar con la racha de victorias y de buen juego desplegado hasta ahora en los encuentros disputados en casa. En frente estarán los campeones de liga del año pasado que aunque no atraviesan una buena racha, con solamente una victoria en liga de lo que va de temporada, no se lo pondrán fácil a los urnietarras esta tarde.

El Segunda territorial, el Urnieta Quel Abogados, tendrá que realizar su desplazamiento más lejano para enfrentarse en Miranda de Ebro al Bm Conet, a las 19.30 horas, en el Polideportivo Ebro. Los del UKE solo conocen la victoria esta temporada e intentarán seguir con la buena racha que les permita seguir estando en los puestos altos de la clasificación. Poco se sabe de un rival que es nuevo para los urnietarras, por ello deberán emplearse a fondo en defensa y ser efectivos en ataque para traerse los dos puntos de vuelta a casa.

Los primeros en iniciar la jornada en casa esta jornada serán los Infantiles del Urnieta Ñam Restaurante que a las 11.00 horas se medirán al Egia 1. Desde el club esperan que las dos semanas sin competición no les afecte demasiado y consigan la victoria. Las siguientes en jugar serán las Infantiles del Urnieta Kamox Precision Machining, que reciben la visita del Leizaran. El partido en el que las del UKE tratarán de conseguir la primera victoria de la temporada comenzará a las 12.30 horas.

Para la tarde quedarán otros dos partidos por jugar. Las juveniles, Urnieta Indaux, serán las primeras en saltar a la pista recibiendo al Arilan Elgoibar desde las 15.45 horas. Tras las victorias de las últimas jornadas, las urnietarras afrontan el partido cargadas de moral, aunque no lo tendrán fácil ya que se enfrentan a las terceras clasificadas, pero solo les separa un punto de diferencia respecto a las de UKE. Al acabar este encuentro será el turno para los juveniles del Urnieta Guria Jatetxea. Se enfrentarán al Hettich ZKE, a partir de las 17.15 horas. Tras la derrota de la última jornada no tendrán partido fácil los locales, ya que reciben al líder de su grupo. No obstante pelearán por la victoria.

Los conjuntos cadetes serán los únicos en desplazarse para disputar sus encuentros. Con la clasificación para la siguiente fase asegurada y con el objetivo de asegurar el primer puesto del grupo, las Cadetes de segundo año, Urnieta Ulacia Autobusak, se desplazarán a Errenteria para medirse al Ereintza en el frontón de Beraun a las cuatro de la tarde. Las Cadetes de primer año, Urnieta Iñaki Mecanizados, visitarán al Ordizia a la misma hora, a las 16.00 horas. Tras lograr una gran victoria en el último partido en casa lucharan por estrenar el casillero de victorias como visitantes.

Y mañana será el turno para los Cadetes del Urnieta Oianume Jatetxea que se desplazarán hasta Elgoibar para enfrentarse al conjunto local a una hora poco habitual, las 13.00 horas. De ganar, los del UKE se mantendrían en la tercera posición del grupo y darían un gran paso para clasificarse para la siguiente fase. A falta de una jornada para acabar la primera, los de UKE quieren seguir con la racha de cuatro victorias consecutivas y ampliarla.

Escuela de balonmano

Arranca la temporada de partidos para la escuela de balonmano de Urnieta. Sera mañana domingo a las 11.30 horas en el polideportivo de Urnieta cuando el equipo formado por 13 jugadores y jugadoras de categoría benjamín y alevín inicien los partidos de esta temporada recibiendo a la escuela de balonmano de Hernani. Siguiendo con la fase formación en la que están inmersos, este partido supondrá una nueva experiencia para muchos de ellos.