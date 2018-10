El Primera territorial de balonmano consigue su segunda victoria

El sénior masculino de Primera territorial, Urnieta Artola Harategia, consigue su segunda victoria de la temporada frente a un buen Elgoibar. Aunque el marcador final, 29-20, pueda reflejar una victoria cómoda, el equipo urnietarra tuvo que luchar durante todo el partido. Una primera parte que fue igualada en el marcador, aunque los locales siempre fueron por delante, terminó con el marcador 13-11. La segunda parte comenzó igual que había terminado la primera, con los de Urnieta sin conseguir distanciarse en el marcador. Una defensa más agresiva decantó el partido hacia los locales, incrementando la diferencia de goles a los 9 tantos. Buen partido del conjunto local, que supo sufrir y recuperarse para conseguir una victoria que les permite seguir en los puestos de arriba.

Igual de importante y sufrida fue la victoria del equipo de segunda territorial, Urnieta Quel Abogados, en la difícil pista del Corazonistas. Aunque en este caso también los urnietarras fueron todo el partido por delante, el equipo local no les regaló la victoria. Los urnietarras no comenzaron cómodos, pero a medida que el partido iba avanzando comenzaron a sentirse mejor y a desarrollar su juego. En cuanto la defensa comenzó a funcionar y el ataque variado daba sus frutos, se distanciaron en el marcador, llegando al final del partido con el marcador favorable de 26-31. Resultado que les coloca en la parte alta de la clasificación.

Victorias de los equipos cadete y juvenil masculino en casa. El juvenil del Urnieta Guria Jatetxea vencía al Endika Harategia por 26-19. Resultado que les coloca segundos en la clasificación. Partido que se rompía en la segunda parte, ya que hasta ese momento el encuentro estaba igualado. Lo mismo les ocurría a los cadetes del Urnieta Oianume Jatetxea, que conseguían su segunda victoria seguida frente a La Sa-lle Saieko. Partido en el que fueron por delante en todo momento, mostrándose superiores a su rival como bien refleja el marcador final, 29-20.

Por su parte, las chicas cadetes de segundo año, Urnieta Ulacia Autobusak, solventaban sus dos partidos de este fin de semana con victoria. La primera de ellas se producía el viernes por la tarde en el polideportivo de Urnieta, derrotando cómodamente al Aiala C ZKE por 35-8, no dando ninguna opción a sus rivales. La del domingo a la mañana, frente al Aiala D ZKE, en Zarautz, no fue tan fácil. Las locales inquietaron un poco más a las urnietarras. Finalmente conseguían vencer otra vez con el resultado final de 16-27, victoria que les permite situarse líderes en solitario de su grupo. Las cadetes de primer año, Urnieta Iñaki Mecanizados, que disputan el torneo de participación, siguen sin conocer la victoria esta temporada. Esta vez cayeron derrotadas en Andoain frente al Leizaran, 16-9.

En categoría infantil ninguno de los dos equipos consiguió vencer. Las que estuvieron más cerca de hacerlo fueron las infantiles del Urnieta Kamox Precision Machining que perdían por la mínima, 13-14, frente al Eibar Eskubaloia. El gran partido realizado por las urnietarras no obtuvo su premio y aunque pelearon por la victoria durante todo el encuentro, al final no lo consiguieron. Los chicos del Urnieta Ñam Restaurantes nada pudieron hacer en su visita al Leizaran. El alto ritmo impuesto por los locales desde el comienzo hizo inútiles los esfuerzos de los urnietarras, cayendo derrotados con el marcador final de 28-13.