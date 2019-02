El Primera Regional del Mundarro de fútbol empató ante el Zizurkil Viernes, 15 febrero 2019, 00:22

Buen empate el logrado por el Primera Regional del Mundarro Petritegi en su visita a Zizurkil, en un partido duro y muy competido, donde los astigartarras estuvieron muy concentrados y serios, en un campo que, por sus pequeñas dimensiones, requería precisamente eso. El gol fue logrado por Alex Ibáñez. Y este fin de semana se miden en Zarkumendegi al Lengokoak.

Victoria del Juvenil de Honor, 0-3, ante el Mundarro. Se enfrentaban en el Gal el primer y segundo clasificado, dando el Honor del Mundarro Petritegi un paso muy importante de cara al futuro. Supieron leer muy bien los astigartarras el encuentro, sabiendo en todo momento qué hacer, llevándose merecidamente los tres puntos, teniendo ahora al segundo clasificado, el Oiartzun, a 5 puntos. Los goles fueron logrados por Jon Prieto, Iker Valverde y Martxel Pastoriza. Ahora toca recibir (mañana) en Zarkumendegi al Mariño de Irun y, sin confiarse, seguir demostrando el potencial que tienen.

Los equipos masculinos en categoría cadete no sumaron puntos, siendo solo el femenino el que consiguió la victoria. El de Honor perdió 0-1 ante el Kostkas. Realizó un buen encuentro, ante un potente rival, siendo lo justo un empate, pero al final no pudo ser. Hay que seguir peleando, seguir en esa línea de trabajo para que lleguen los resultados. Para ello se desplazan al Félix Garín este fin de semana para medirse al Sanse. Y el Primera Cadete perdió ante el Sanse, 2-1. Sigue sin tener suerte el joven equipo del Mundarro Petritegi en esta copa, donde los resultados no están siendo justos con el juego desarrollado. Una vez más perdieron por la minima, sin merecerlo. El gol fue logrado por Ekaitz Ruiz.

Victoria de las cadetes

Sí hubo victoria en el Primera Cadete femenino , 0-2, ante el Intxaurdi. Tercer partido de copa para el joven equipo cadete del Mundarro Petritegi y tercera victoria, demostrando que van a más y con una enorme ilusión de hacer algo grande en esta copa. Partido competido, donde las astigartarras fueron superiores en líneas generales, llevándose merecidamente la victoria, con goles de Garazi Etxaniz y Ane Echeverria. Ahora toca recibir (mañana) en Zarkumendegi al Danena de Zizurkil y a seguir en esta excelente línea.

Una victoria y dos derrotas para los equipos infantiles del Mundarro. El Primera A, en fase de campeones, no podía empezar de mejor manera esta nueva etapa que ganando 2-1 al Hondarribia. Fue apretada, pero justa, en un buen partido de los dos equipos. Los goles fueron logrados por Lander Esnal y Manex Goikoetxea. Este fin de semana visitarán al Orereta Kafea.

En cuanto a las derrotas, el Primera Infantil B cayó 4-1 en el derbi ante el Martutene. No pudo sacar nada positivo el joven Infantil del Mundarro Petritegi en su primer partido de copa. A pesar de intentarlo como siempre, no pudo sacar ningún punto. En Zarkumendegi jugará mañana ante el Amara Berri.

Y derrota también para el Infantil Txiki, 1-2, ante el Hondarribia. Empezaba la fase de campeones el Txiki del Mundarro Petritegi y no pudo hacerlo con victoria. En el primer tiempo los astigartarras fueron superiores, pero en la segunda parte se impusieron los visitantes. El gol fue de Xabat Goenaga. Toca disfrutar y seguir aprendiendo en esta fase privilegiada, después de haber logrado el objetivo de jugar la próxima temporada en Infantil de Honor.

Por último, sigue sin conocer la derrota el alevín de rendimiento y lo demostró ganando 1-4 al Mariño. Hay potencial en el equipo y será un conjunto a tener en cuenta. Fue un partido donde los astigartarras fueron superiores a los locales, con momentos de un gran juego. Los goles los marcaron Eneko Uriarte (2), Eneko Iturrri y Ugaitz Ugalde. Ahora toca jugar este domingo en Hondarribi ante el Behobia y a seguir demostrando.