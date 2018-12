El Primera Regional de fútbol del Mundarro pierde ante el Kostkas Contundente goleada del Juvenil de Honor, 12-0, ante el Dunboa, por lo que siguen invictos y líderes de su grupo EL DIARIO VASCO ASTIGARRAGA. Viernes, 21 diciembre 2018, 00:43

No fue buen partido el del pasado fin de semana para el Primera Regional de fútbol del Mundarro ante el Kostkas, 1-0. Había esperanzas para seguir subiendo en la clasificación, pero no pudo ser. Queda mucho por delante y para volver a la senda de los triunfos tendrán una nueva oportunidad con la visita de este fin de semana del colista, el Ostadar. Pero los astigartarras no deberán confiarse y deberán volver a demostrar el nivel que tienen.

Goleada del Juvenil de Honor al Dunboa, por un contundente 12-0. Queda un partido para terminar la primera vuelta y los del Mundarro son líderes y siguen sin conocer la derrota. Del partido poco que hablar, rotunda superioridad astigartarra ante un flojo rival que apenas opuso resistencia. Los goles fueron logrados por: Gorka Caldereo, Jon Oyarzun, Unai Errasti, Oier Godinez, Iker Valverde (2), Oier Irizar (2), Urko Bravo, Jon Prieto (2) e Iñigo Pikabea. Mañana se desplazarán a Lezo para medirse al Allerru en el último partido de la primera vuelta.

Victoria también del Primera Juvenil, 2-0, ante el Lazkao. Con este partido terminaba la primera fase y ha sido buena en líneas generales. Los de Astigarraga deberán preparar ahora la Kopa para llegar lo más lejos posible. El partido fue competido, donde los astigartarras se mostraron superiores en la mayor parte del encuentro, llevándose merecidamente los tres puntos. Los goles los marcaron Ohian Cantero y Martxel Pastoriza.

En cuanto a los cadetes, poca suerte para los equipos astigartarras. El de Honor cayó 5-0 ante el Martutene. Después de siete partidos sin conocer la derrota, tocó, esta vez ante el segundo clasificado. A falta de un partido para acabar la primera vuelta, se está en una excelente octava posición de 16 equipos. Este domingo tendrán un rival complicado, el Danena, que está en tercera posición.

Tampoco tuvo suerte el Primera Cadete en el derbi ante el Hernani. Con este partido terminaban la primera fase, que han acabado en una meritoria tercera plaza, pero lástima de haber perdido la segunda plaza en este encuentro;. Fue un partido donde la primera parte acabó 0-0 y en la segunda, tras quedarse con uno menos, vinieron los goles locales.

Infantiles

El Primera Infantil del Mundarro goleó al Sanse, 7-0. Clara y contundente victoria del Infantil en un partido dominado de principio a fin por los astigartarras, lo que les coloca a un solo punto del líder, el Hernani. Los goles llegaron gracias a Lander Esnal (4) y Manex Goikoetxea (3). Este fin de semana en Puio se enfrentarán al Vasconia.

Empate a dos del Primera Infantil B ante Añorga. Peleó hasta el final el joven equipo del Mundarro en su visita a Rezola. Fue un partido disputado, pero al final no pudo ser y hubo reparto de puntos. El gol fue logrado por Jorge Palomo. Este fin de semana juegan en casa ante el Sanse.

Y por último, el Infantil Txiki ganó 0-2 al Pasaia. Con este partido termina la primera vuelta de esta segunda fase, con una merecida e importante victoria que le consolida al Txiki del Mundarro Petritegi en la segunda posición, lo que significa que tienen todo a su favor para lograr en la segunda vuelta el objetivo de estar en Infantil de Honor. Los goles los marcaron Iker Peral y Asier Echevarria. Eso sí, no hay que bajar la guardia y seguir trabajando. Para ello empiezan la segunda vuelta en Berio, ante el líder, el Antiguoko, en un partido donde hay mucho que ganar y poco que perder.