El Preferente del Mundarro se estrena en casa con un empate ante el Kostkas El Preferente se estrenó con empate en Zarkumendegi. / JUANFER EL DIARIO VASCO ASTIGARRAGA. Jueves, 26 septiembre 2019, 00:23

Después de comenzar la liga a domicilio con una derrota la semana pasada, el Preferente de fútbol del Mundarro se estrenaba en Zarkumendegi contra el Kostkas donostiarra y logró empatar a uno. La primera parte fue pareja, no tuvo ningún dominador claro y no hubo ocasiones claras hasta los últimos minutos. A falta de un minuto, los locales tuvieron la ocasión más clara hasta entonces, pero no acertaron. Pero los que al minuto siguiente no perdonaron fueron los visitantes, logrando la ventaja el Kostkas al descanso.

Al poco de empezar la segunda parte, Igor empató la contienda para los morados. Desde ese momento los astigartarras dominaron y el partido se jugó en campo donostiarra. Los locales crearon situaciones y ocasiones para lograr quedarse los tres puntos, pero no estuvieron lo suficientemente acertados de cara a portería.

Alineación: Monedero, Oiartzun, Joxe Mari (Gorka), Oier, Xabi, Grande, Iñaki (Lander), Joseba, Gazte (Iván), Igor (Iraitz)y Marcos (Iñurri).