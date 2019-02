El Preferente de fútbol del Mundarro se enfrenta esta tarde al colista, el Mariño

Nueva jornada liguera para los equipos de fútbol del Mundarro. El Preferente recibe en Zarkumendegi al Mariño, esta tarde, a las 16.00 horas. A domicilio se medirá el Primera Regional ante el Danena, hoy a las 18.00 horas, en el Elbarrena.

El Juvenil de Honor visita el Gal, mañana a las 16.00 horas, ante el Real Unión.

En cadetes, el de Honor recibe en Zarkumendegi, hoy a las 9.30 horas, al Kostkas. El Primera Cadete se medirá en el Félix Garín, hoy a las nueve de la mañana, ante el Sanse. Y el conjunto femenino buscará ganar el Intxaurdi, hoy a las 11.45 horas, en el César Benito.

En cuanto a la cartelera de los equipos infantiles, el Primera Infantil A jugará hoy, a las 13.15 horas, ante el Hondarribia en Zarkumendegi. Mientras, el B lo hará ante Martutene, hoy a las 10.30 horas, a domicilio. Y el Infantil Txiki buscará ganar al Hondarribi también, hoy a las 11.15 horas, en Zarkumendegi.

Por último, el alevín A se enfrenta al Mariño, mañana a las 10.30 horas, en el Gal. Y la Escuela de Fútbol lo hará ante el Sanse, mañana a las 10.00 horas, en Zarkumendegi.

Última jornada

En cuanto a los últimos resultados obtenidos por los equipos inferiores del club, el Primera Regional se impuso 2-1 al Euskalduna en un partido muy disputado en Zarkumendegi. Logró la victoria al final con los goles de Jon Arzallus y Alex Ibañez. Tres puntos más a falta de tres partidos para terminar la primera fase.

El Juvenil de Honor también ganó y lo hizo goleando al Vasconia, 8-1. Volvió a la senda de los triunfos el conjunto astigartarra. El partido al comienzo estuvo igualado, ante un adversario correoso, pero a partir del primer gol los astigartarras cogieron de nuevo confianza, desplegando ese juego que les ha llevado a la posición que tienen: Ese primer puesto que están defendiendo con toda la clase del mundo. Los goles fueron logrados por Jon Prieto (3), Oier Irizar, Gorka Calderero, Iker Valverde, Jon Pacheco e Iraitz Mujika.

El otro equipo juvenil, el de Primera, empató a uno ante el Usurbil. Partido muy competido el que se vio en Usurbil, terminando al final en tablas, un punto más a sumar en esta Copa para los del Mundarro. El gol lo marcó Ohian Cantero.

En cuanto a los cadetes, el de Honor cayó 3-1 ante el Real Unión. No pudo traerse nada positivo el equipo en su difícil salida a Irun. Los astigartarras lo intentaron, están en una buena línea, pero al final no pudo ser. El gol fue logrado por Unai Sánchez. Deberán seguir peleando en esta complicada categoría. Tampoco pudo ser para el Primera Cadete que perdió 0-1 ante el Martutene. No está teniendo suerte el equipo del Mundarro Petritegi en esta Copa, porque no mereció perder este partido, aunque no se está acertando en las ocasiones y se penaliza mucho los fallos defensivos. El Primera Cadete femenino ganó 0-1 al Goierri en el segundo partido de Copa, segunda victoria, por lo que están en el primer puesto y así deberán seguir. El partido fue muy disputado, logrando al final la victoria las astigartarras con un gol de Lide Aristizabal.

Por último, en infantiles, derrota en el derbi de Primera Infantil A, 4-1 ante el Hernani. Era el último partido de esta primera fase, donde se enfrentaban los dos primeros equipos en un interesante derbi que finalmente fue para los de Zubipe. El gol fue logrado por Kenay Longo. Sin embargo, en el derbi del Primer Infantil B, los astigartarras se impusieron a los de Hernani 1-0. Bonito y competido partido donde el joven equipo del Mundarro Petritegi se llevó la victoria, al final y de penalti. Y el Infantil Txiki ganó 2-0 al Pasaia en la despedida de fase, aunque ya habían logrado la anterior jornada el objetivo de jugar la próxima temporada en Infantil de Honor. Esta victoria fue gracias a los goles de Xabat Goenaga y Ohian Susperregi.