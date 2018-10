El Preferente de fútbol del Mundarro recupera el liderato tras ganar 0-3 al Mariño El Preferente del Mundarro es líder de su grupo. / MARÍA DV ASTIGARRAGA. Miércoles, 17 octubre 2018, 00:18

Los jóvenes astigartarras del conjunto Preferente de fútbol del Mundarro visitaron el pasado sábado al Mariño en Irun con la esperanza de recuperar el liderato que había perdido el día anterior al ganar el Santo Tomas Lizeoa.

En los primeros minutos el Mundarro imprimió un ritmo alto y la movilidad de los de arriba permitió crear ocasiones para adelantarse en el marcador, cosa que no ocurrió por el buen trabajo del portero y defensas locales. El no haber inaugurado el marcador precipitó durante unos minutos a los morados, aunque finalmente en una larga y buena jugada el equipo consiguió provocar una falta cerca del área en la que Iñurri marcó de lanzamiento directo. Pocos minutos después, él mismo aumentó la diferencia tras un disparo desde fuera del área.

Al poco tiempo de volver de los vestuarios expulsaron a un jugador local por protestar. Lo que parecía que traería el control del partido por parte de los morados trajo lo contrario, los locales apretaron y no se notó que estuvieran con un jugador menos. El partido no tenía control y eso ayudó a los del Mariño a venirse arriba, aunque no crearon ocasiones para reducir la renta. A falta de 10 minutos Iñaki marcó el tercero del equipo, lo que trajo la tranquilidad. Hasta el final del encuentro no hubo nada destacable.

Alineación: Monedero, Joxe Mari, Pariente, Manu, Marku (Gorka), Joseba, Lander (Beñat), Iván (Grande), Igor, Iñurri (Txomin) y Marcos (Iñaki).