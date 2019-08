Sin más plazo para las alegaciones a Babilonia Imagen de la sesión plenaria desarrollada en el Ayuntamiento de la localidad. / MARÍA El pleno desestimó la ampliación con los votos a favor del PNV y los votos en contra de EH Bildu y el PSE-EE MARÍA CORTÉS URNIETA. Miércoles, 14 agosto 2019, 00:40

El plazo para presentar alegaciones al Plan Parcial de AIU32 se mantiene hasta hoy, 14 de agosto, después de que no saliera adelante la moción presentada por EH Bildu en la última sesión plenaria, que pedía ampliar dicho periodo hasta mediados del mes de septiembre. A pesar de que los socialistas apoyaron la moción, el PNV votó en contra, por lo que la moción no salió adelante. El alcalde Mikel Pagola explicó que «en la administración los procesos se suelen alargar bastante, y que por ello pretendemos mantener los pasos y los plazos estipulados con el objetivo de no retrasar el proceso y de que el proyecto se convierta en realidad lo antes posible».

En su argumentación aclaró que «las formaciones políticas recibieron la primera información el día 3 de julio, y que, por tanto, desde ese momento hasta el día en que expira el plazo para presentar alegaciones existe un espacio de unos 40 días, tiempo suficiente para hacer aportaciones y propuestas, como ya han hecho algunos vecinos».

Por otro lado, se aprobó la delegación de atribuciones del pleno en la Junta de Gobierno Local con los votos del PNV y de EH Bildu. El PSE por su parte votó en contra, «al no estar nuestro grupo representado en la Junta, esta propuesta dificulta manifiestamente nuestra labor de control y fiscalización al alcalde y a su gobierno», detalló Herme González, añadiendo que «en algunas materias no vamos a tener la oportunidad de participar».

Por último, se aprobó con unanimidad la propuesta de convenio con el Gobierno Vasco para la presentación de escritos en el registro municipal. Gracias a ello, «cualquier persona que tenga que presentar un escrito oficial al Gobierno Vasco no tendrá que ir hasta sus oficinas, sino que podrá darle entrada a través del Ayuntamiento de Urnieta, que será el encargado de enviarlo y tramitarlo al Gobierno Vasco», explicaron en el pleno.