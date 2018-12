La plaza no contará con la fiesta de Santo Tomás de todos los años Imagen de la celebración del año pasado en la Plaza. / JUANFER Iñistorra se encuentra en un proceso de reflexión ante la falta de voluntarios en labores organizativas JUAN F. MANJARRÉS URNIETA. Jueves, 20 diciembre 2018, 00:24

Según comunica Iñistorra Euskaltzaleen Biltzarra, este año no organizará mañana viernes la fiesta de Santo Tomás en la plaza de San Juan de Urnieta. Durante los anteriores nueve años esta pequeña feria, con su chistorra y sus talos de Santo Tomás, ha puesto un hermoso ambiente festivo, con su excepcional concurso de sidreros tradicionales (no comerciales), su concurso de tarta de manzana y, muy especialmente, con el esperado sorteo de la cesta de Navidad y otros regalos. El concurso de sidreros tradicionales, por ejemplo, es único en su género en el país, ya que participan en el mismo hasta una quincena de productores de sidra no comerciales, es decir, aquellos que en su caserío la producen para consumo doméstico.

La asamblea local Iñistorra de Urnieta, con la colaboración de Aiurri, comenzó hace diez años a organizar esta fiesta de Santo Tomás en la localidad, con la idea de que los urnietarras pudieran disfrutar de tan tradicional celebración sin salir de la localidad. Desde sus comienzos, la convocatoria del día 21 de diciembre tuvo una gran aceptación y éxito y, por ello, se ha venido organizando cada vez con mayor variedad, sin faltar a la cita estos nueve años, constituyendo así una fiesta en torno a la chistorra y a la tradición de la manzana.

Una de las actividades más especiales del día, como ya se ha señalado, es el concurso de sidra, en el que participan autores no comerciales, es decir, no profesionales. Destaca, también, el puesto de elaboración de talos, que se ha podido organizar durante los últimos años con el grupo de talogiles de Urnieta. La subasta de la sidra vencedora, así como la apuesta por acertar el peso de dos quesos, son pequeños alicientes que acompañan el interés por el sorteo de la cesta de Navidad, valorada la última vez en 700 euros.

Sin respuesta

No obstante este año no habrá celebración, al igual que no la hubo en fiestas de San Miguel con la Iñistor Jaia, que fue suspendida. Desde la asamblea local Iñistorra aducen dos razones para justificar la suspensión: por una parte, la falta de suficiente personal para organizar adecuadamente la fiesta. Durante los últimos años no han sido suficientes los socios voluntarios que se han sumado a los trabajos de organización y ello repercute directamente en la calidad del evento, afectando finalmente a la fiesta y a quienes participan en ella. Ante la disyuntiva de organizar algo sin medios adecuados y con problemas o suspender el evento, optaron por esta segunda opción, abriendo una fase de reflexión en el seno de la asociación para dilucidar si serán capaces de seguir organizando los próximos años su programa anual de actividades.

La segunda razón aducida por Iñistorra es de tipo económico. No está de acuerdo con la subvención que le ha asignado el Ayuntamiento de Urnieta para sus actividades durante los últimos años. Así se lo ha hecho saber durante los últimos ejercicios, pero no ha obtenido respuesta de la Corporación. Son, por lo tanto, dichos motivos económicos, pero sobre todo la falta de suficientes socios voluntarios, los que han obligado a Iñistorra Biltzarra a suspender todas sus actividades.

Durante el primer trimestre del año 2019 Iñistorra celebrará un proceso de reflexión para esclarecer si será capaz o no de volver a asumir el compromiso de sus actividades, dado que en Urnieta -según señalan- «es necesario un compromiso más firme y más constante por parte de los euskaltzales; no sólo de palabra, sino también con hechos». Iñistorra dará a conocer a los urnietarras las conclusiones de su reflexión.