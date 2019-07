«El PNV no nos ha permitido analizar en condiciones el Plan Babilonia» Nekane Ubillos, Ainara De Miguel y Mikel Izaguirre en la sede de Urnieta de EH Bildu. / MARÍA Desde EH Bildu Urnieta aseguran que «llevamos meses detrás de este gran proyecto para la localidad y no se nos ha facilitado la tarea» MARÍA CORTÉS URNIETA. Jueves, 18 julio 2019, 00:21

En EH Bildu Urnieta no están muy contentos con el comienzo de la nueva legislatura y es que aseguran que el PNV ha empezado «de la peor manera posible» con el proyecto del Plan de Babilonia, «con acciones contrarias a lo que han venido diciendo y dicen -recientemente en una entrevista ofrecida a este periódico por el alcalde Mikel Pagola-, en contra de lo que ellos han llamado 'política transversal, consensuar con la oposición o parte de ella...' Nada de eso se está realizando», explicó Mikel Izaguirre en la rueda de prensa ofrecida en la sede de EH Bildu de la calle Idiazabal. Junto a él, la actual portavoz de la formación, Ainara De Miguel, y la concejal Nekane Ubillos.

Precisamente De Miguel aseguró que «queremos dejar claro que apostamos por un plan de vivienda bien hecho. Y para ello necesitamos contar con la información completa y a tiempo. Algo que no ha ocurrido en esta ocasión. Este Plan de Babilonia es uno de los proyectos de mayor repercusión social y económica para los próximos años, somos consciente de ello», detallaba Ainara De Miguel, al tiempo que añadía que «por eso no podemos hacer todo ahora deprisa y corriendo. El tema no es nuevo, lleva muchos años, y no entendemos la obsesión de tener que sacarlo a toda prisa. El equipo de gobierno nos ha dicho que 'esto es así y hay que hacerlo ya'».

La portavoz de EH Bildu explicó que «nos entregaron la documentación a 48 horas de la votación, pero no completa, en lengua ajena (solo en castellano) y a tan solo 24 horas se nos remitió a un enlace de 199 páginas. Sólo 30 minutos antes de la comisión se nos convoca a una reunión con la técnico correspondiente. Se habló de una presentación previa ante la ciudadanía, que tampoco se ha materializado...».

El partido mayoritario de la oposición opina que «el PNV empezó quitando la liberación al concejal del PSE y ahora no nos han dejado tiempo suficiente para trabajar uno de los temas más importantes de cara al futuro de Urnieta. Ambos partidos de la oposición, nosotros y los socialistas, hemos hecho la misma lectura del tema, por lo que queda claro que si ambos pensamos igual, quizás no seamos los que estamos equivocados», añadiendo que «el Plan Babilonia es un elemento estratégico en esta y en futuras legislaturas. Nosotros llevamos meses trabajando, preguntando...meses encima del tema y no hemos conseguido respuestas. Llevábamos tiempo pidiendo la documentación, que sabíamos que estaba, porque el PNV la tuvo que presentar a Diputación. Pero se nos entregó incompleta, a dos días de la votación, y sin tiempo para reunirnos con los responsables y estudiarlo a fondo». Por eso, «si queremos actuar con responsabilidad, no nos han dado el margen suficiente. No hemos podido ni apoyar ni dejar de apoyar el proyecto. Es algo muy importante y queremos participar, pero no así. Todos los partidos deberíamos contar con la información necesaria, contar con tiempo suficiente. No han tenido en consideración que acabamos de aterrizar en el cargo. Menos mal que somos un equipo y los concejales de la legislatura pasada y los actuales estamos trabajando conjuntamente, estamos haciendo un relevo unidos que facilita las cosas», aseguró la edil de EH Bildu.

Sorpresa

Pero a pesar de todo, en EH Bildu están sorprendidos «porque el PNV no ha solido actuar así. En otras ocasiones, con otros temas, si a la oposición no se le había dado el tiempo suficiente para poder estudiarlo o había dudas o errores, los temas se han solido quedar sobre la mesa y se dado más plazo para analizarlos. En esta ocasión no pedimos meses, sino unas semanas para con toda la información poder trabajar en condiciones como el tema se merece».