Mikel Pagola (Alcalde de Urnieta): «Estoy seguro de que va a ser mi última legislatura como alcalde» Mikel Pagola en el interior de su despacho en el Ayuntamiento. / JUANFER Tras dos legislaturas, Pagola se muestra ilusionado por estos cuatro años en los que se verán resultados del trabajo anterior JUAN F. MANJARRÉS URNIETA. Domingo, 14 julio 2019, 00:26

Uno a veces formula preguntas teniendo claro que el entrevistado se saldrá por la tangente sin dejar nada claro. Es lo que sucedió con Mikel Pagola al preguntarle si la que ahora comienza será la última como alcalde. Pero hubo sorpresa. Lo tiene muy claro y lo dejó, cuatro años antes de la próxima cita electoral, igual de claro. No repetirá como candidato tras doce años como primer edil.

-¿Cómo afronta Mikel Pagola esta tercera legislatura?

-Con mucha responsabilidad y también ilusión, porque yo creo que en esta legislatura se van a materializar muchos de los proyectos a los que hemos dedicado muchas horas las legislaturas pasadas. Para que un proyecto llegue a su final tiene un recorrido muy largo y en la administración más largo todavía de lo que una persona pueda conocer o saber. Muchas veces no se sabe hasta que entras dentro a trabajar. Es una legislatura complicada, pero ilusionante.

-¿Cuáles son esos proyectos?

-Lo primero que vamos a terminar va a ser el gran ascensor que va a permitir unir las dos alturas principales del municipio: el ascensor de Eteneta. También en breve esperemos que estén culminadas lo que son las obras que Adif está realizando en la estación del tren para garantizar la accesibilidad y seguridad de los usuarios. Nosotros preveemos que para finales de este año ya vayan a comenzar posibles desarrollos urbanísticos, es decir, urbanizaciones, nuevas viviendas en Urnieta o por lo menos aquellas personas que quieran directamente inscribirse o adquirir esas viviendas van a poder moverse antes de final de este año.

-¿Y en Servicios Sociales?

-Hemos cerrado con el departamento de Servicios Sociales de la Diputación una serie de infraestructuras adecuadas en Urnieta, no para una población de 6.000 habitantes que somos ahora, sino para una posible población de unos 7.500 habitantes que podemos llegar a ser en unos años. También está la remodelación del Hogar del Jubilado y la residencia para mayores que va a tener la peculiaridad de cumplir con todas las necesidades que tenemos a nivel de comarca en cuanto a la asistencia a las personas mayores.

-¿Será su última legislatura?

-Estoy totalmente seguro de que es mi última legislatura. Tenemos que terminar varios proyectos durante estos cuatros , pero tenemos que permitir que haya nuevas personas con nuevas ideas para Urnieta. Nosotros los compromisos que adquirimos van a ver materializados en esta legislatura, aunque también tenemos nuevos retos, pero evidentemente ese desarrollo en el futuro lo tiene que llevar gente nueva. Es un cargo de responsabilidad y conlleva un gran peso.

-¿Qué le da y qué le quita el cargo de alcalde?

-Da mucha satisfacción a nivel personal, ver que tienes un respaldo por parte de la formación que te presenta como candidato y también de los vecinos. Pero quita mucho tiempo, calidad de vida para poder disfrutar de tu familia, de tu entorno. Poder hacer cosas en tu municipio con libertad. Pero poniéndolo en la balanza, lo positivo con lo negativo, evidentemente es superior lo positivo para que haya vuelto a presentarme como candidato. Me aporta más de lo que me quita.

-Ha hablado del trabajo dentro del Ayuntamiento... El ciudadano de a pie lo desconoce.

-Yo he estado 18 años trabajando dentro de lo que es la administración, aunque sea a nivel técnico. Pero conocía los pros y contras para esos proyectos que tu quieres poner en marcha y lo complicado que resulta sacarlos adelante, por todos los engranajes que tienes que atar para que se puedan desarrollar desde el punto de vista legal, de disponibilidad económica... Hay trámites burocráticos que hay que cumplir y superar para poder sacar adelante tus ideas. No es sólo tener ideas claras de lo que haya que hacer.

-Las cosas de palacio van despacio...

- Los concejales nuevos que entraron en 2015 nos decían al poco tiempo que entraban al Ayuntamiento con una idea y visto el funcionamiento de los primeros meses la perspectiva era totalmente diferente. Es lo mismo que les va a pasar a los 7 concejales nuevos que han entrado esta legislatura. Algunos entran con una idea, algunos sin idea del funcionamiento del Ayuntamiento, pero todos se darán cuenta de lo complejo que es engranar para que todo pueda ponerse en marcha y pueda coger la velocidad que tú quieres que coja. Hay que trabajar mucho y no es tan sencillo como parece.

-Mismo alcalde, casi mismo equipo...¿Es una ventaja para el inicio de legislatura?

-El Ayuntamiento de Urnieta tiene una manera peculiar de trabajar, en el sentido de que trabajamos mucho lo que es la transversalidad, a nivel político y técnico. Entonces, para poder desarrollar los programas que a nivel político queremos lanzar, lo que está claro es que contamos con la alianza de los responsables técnicos de cada departamento. El grupo de gestión y organización, el GKT, es fundamental para que todo aquello que tenga que resolverse en Urnieta pueda hacerse y, en ese sentido, estos primeros meses son meses muy complejos y muy importantes. Y no a partir de septiembre... nosotros para septiembre ya queremos tener el Plan de Legislatura 2019-2023 hecho. Por eso ya nos hemos puesto las pilas, hemos empezado a trabajar y a definir exactamente cuáles son las misiones, la visión, los valores, los objetivos estratégicos que tenemos para los próximos 4 años. Eso luego tendrá su continuidad con el desarrollo de todas las acciones que tenemos que programar en los cuatro años para llegar a conseguir esos objetivos estratégicos y eso es lo queremos para septiembre. Estos primeros meses, a los veteranos nos vienen muy bien pero a los que acaban de llegar les estamos poniendo las pilas para que colaboren y aporten su frescura y sus ideas nuevas, que es para lo que están. Para aportar cada uno lo que pueda en beneficio del pueblo.

-¿Es partidario, a priori, de las mayorías absolutas?

-No tenemos que ocultar que las mayorías absolutas te permiten que si en ciertos momentos hay situaciones de bloqueo, tienes garantizado que puedas salir adelante con los temas que te interesen. Pero como ya dijimos en la legislatura pasada, aquellas materias que sean estratégicas para Urnieta y que vayan a marcar el devenir del municipio en los próximos años, el objetivo que tenemos es intentar no contar solo con el visto bueno del partido, del equipo de gobierno, sino también de la mayoría de las formaciones que estén representadas. En la legislatura pasada lo conseguimos con parte y con otra parte no. En estos proyectos, no va a primar la propuesta que salga del equipo de gobierno, sino todas aquellas que vengan de cualquiera de las formaciones y que sean buenas para Urnieta. En esta legislatura tenemos intención de hacer esa misma política.

-¿En qué se está ahora?

-No hemos hecho un fin de legislatura e inicio, sino más bien una transición. Constituimos lo antes posibles las comisiones informativas para poner en marcha aprobaciones importantes. Este pasado lunes, en la comisión de Territorio, ya veníamos con el proyecto de la aprobación inicial del Plan Parcial del Ámbito de Intervención Urbana 32 de Babilonia, es decir, de un documento que va a permitir en un futuro que cuando haya promotores o gente interesada se puedan desarrollar viviendas en Babilonia, que es el ámbito que tiene la ikastola. Es un tema importante. También hemos aprobado en otra comisión las posibles prórrogas para seguir implementando el euskaltegi durante un año y la Bertso Eskola. Ya hemos empezado a tener comisiones y a tomar decisiones, porque no podemos permitirnos parar. Evidentemente, mientras tanto, estamos haciendo muchas gestiones, pero seguimos con el día a día.

-¿Por qué piensa que se recordará esta nueva legislatura?

-Pienso que será la legislatura en la que se van a marcar las directrices de la Urnieta del futuro, porque van a estar definidos los ámbitos en los que va a haber nuevas viviendas, las nuevas infraestructuras con las que dar los servicios a las personas que vendrán a vivir al municipio, y se va a marcar el futuro en otros temas importantes como la movilidad, accesibilidad, porque se van a plantear otras entradas y salidas, nuevos viales... que van a modificar la Urnieta que conocemos o reconocemos a día de hoy. Un horizonte el de 2023 que nos marcamos con unos retos muy importantes.

-En agosto se tomará unos días de vacaciones.

-Las dedicaré a la familia y a tratar de desconectar del trabajo. A coger pilas para hacer frente a las reválidas que nos vienen. Hay que estar descansado para hacer frente a toda esta dinámica.