El masculino de balonmano logró remontar tras un gris encuentro Natalia Gordejo, jugadora del cadete femenino. El primera territorial ganó por la mínima al Pulpo y eso les permite hacerse con el segundo puesto de la clasificación EL DIARIO VASCO URNIETA. Jueves, 7 marzo 2019, 00:19

El Urnieta Artola Harategia de primera territorial tuvo que remontar un partido en el que fue en todo momento a remolque, para acabar venciendo por la mínima a un buen Pulpo EK 27-26. Los urnietarras, que disputaron su peor partido como local esta temporada, supieron sufrir hasta el último momento y acabaron consiguiendo dos importantes puntos que les permiten afianzar la segunda posición en la clasificación. El inicio de partido no fue nada bueno para los de UKE, las numerosas partidas de balón y la poca efectividad en ataque permitían a los visitantes distanciarse en el marcador, con un 2-6 en el minuto 10. Una ligera reacción local permitía igualar el partido, pero las sensaciones seguían sin ser buenas y no conseguían ponerse por delante en el marcador, llegando al descanso con ventaja para los de Zumaia, 12-13. Al inicio de la segunda parte, los visitantes seguían superando con facilidad la defensa local, ello permitía que volvieran a distanciarse en el marcador. Otra ligera reacción de los urnietarras permitía igualar el marcador y volver a meterse en el partido mediada la segunda mitad. Los visitantes, sin venirse abajo, volvían a distanciarse en el marcador y a falta de 10 minutos para el final la renta era de 5 goles, dejando el partido prácticamente sentenciado. Fue entonces, cuando un cambio en el sistema defensivo permitió a los de UKE recuperar varios balones y anotar goles fáciles a la contra y así poder igualar el partido a falta de 2 minutos para el final, teniendo balón para ponerse por delante por primera vez en el partido. Los urnietarras no desaprovecharon su oportunidad, anotando el gol de la victoria en esa última jugada. La victoria es lo único positivo en un partido gris de los de UKE, que tendrán que mejorar su juego en este tramo final.

Cadete femenino de 2º año

Por su parte las cadetes de segundo año, el Urnieta Ulacia Autobusak, derrotaron en una gran segunda parte al Usurbil KE por 30-18 y consiguen su segunda victoria en el campeonato de Euskadi. La primera parte fue igualada, con ventajas mínimas para las locales pero sin distanciar a su rival en el marcador, llegando al descanso dos goles arriba, 14-12. En el inicio de la segunda parte, las urnietarras, decididas en ir a por el partido, imponían su juego rápido en ataque y lograban distanciar a su rival en el marcador. Las visitantes no conseguían penetrar la solida defensa local, lo que permitía que la ventaja fuera aumentando a medida que pasaba el tiempo, llegando al final con esos 12 goles de diferencia. Merecida victoria de las urnietarras, en un partido que dominaron en todo momento y en el que desde el inicio fueron a por el triunfo.