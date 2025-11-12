Visita para reforzar los proyectos estratégicos

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

Con el alcalde Agustín Valdivia como anfitrión, en la sede de la agrupación municipal en Lasarte-Oria, el secretario general del PSE-EE, José Ignacio Asensio, visitó la localidad con el fin de realizar «una escucha activa» para conocer y reforzar los proyectos estratégicos de Lasarte-Oria. También acudieron a la reunión la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, y la de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, Goizane Álvarez.