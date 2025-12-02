Varias actividades hoy para celebrar el Día Internacional del Euskera

María Cortés lasarte-oria. Martes, 2 de diciembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

En el Día Internacional del Euskera, el Ayuntamiento, en colaboración con Ttakun kultur elkartea, ha organizado varias actividades para tener, más presente si cabe, esta fecha señalada en el calendario. Habrá por la mañana, de 10.00 a 11.00 horas, Mintzodromoa en Okendo plaza, dirigido especialmente al alumnado de los euskaltegi del municipio y a euskaldunes que quieran practicar el idioma en un ambiente distendido. 

Por otro lado, los niños de 9 a 12 años que han participado en el programa Gazte Klub, con vídeos creados a partir de frases divertidas, refranes o trabalenguas en euskera, podrán participar el este viernes en la proyección y entrega de premios que se celebrará a las 18.00 horas en la casa de cultura. Arrancaron las actividades organizadas por el Ayuntamiento con el taller 'Euskaraz irakurtzeko bitaminak', del que pudieron disfrutar las personas adultas que se acercaron por Kultur Etxea a esta iniciativa que dinamizó Mireia Delgado Expósito, pedagoga, formadora y mediadora.

Además, el Ayuntamiento aprobará una declaración institucional por el Día Internacional del Euskera y remitirá información específica a toda la plantilla municipal, reforzando así el compromiso interno con la lengua.

Más allá del día de hoy

Aunque los actos se han centrado hoy, en el Día del Euskera, en la presentación que se realizó recientemente de la programación, la concejala de Euskera, Estitxu Alkorta, quiso recordar que «más allá de la fecha simbólica del 3 de diciembre, nuestro objetivo es que el euskera esté presente durante todo el año en la vida del municipio, en las familias, en las asociaciones, en el deporte y dentro del propio Ayuntamiento».