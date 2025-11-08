Últimos días para coger cita para renovar el DNI y el pasaporte el día 13 en Okendo plaza

A Okendo plaza se desplazará el jueves una furgoneta móvil de la Policía Nacional para facilitar los trámites de DNI y pasaporte.

María Cortés lasarte-oria. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

La semana que viene, el jueves 13 de noviembre, la Policía Nacional desplazará una unidad móvil hasta la plaza Okendo para facilitar la renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte a los vecinos de Lasarte-Oria.

El servicio se ofrecerá únicamente en horario de mañana, es decir, de 9.00 a 13.30 horas. Y para poder hacer su uso, las citas deberán solicitarse previamente por teléfono, llamando al número 943 376185 (no a la centralita del Ayuntamiento de Lasarte-Oria), de lunes a viernes, entre las 9.00 y las 14.00 horas. Las citas podrán solicitarse hasta mañana lunes, 10 de noviembre (incluido).

Los responsables recuerdan que «para que lo tengan en cuenta los vecinos, el pago de las tasas correspondientes a los citados trámites se realizará exclusivamente en efectivo y se pagará ese mismo día 13 de noviembre, en el momento de la tramitación».

De esta manera, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria y la Policía Nacional facilitan a la ciudadanía la gestión de estos documentos oficiales sin necesidad de desplazarse fuera del municipio, acercando el servicio a un espacio céntrico y accesible como es la plaza Okendo en el caso de Lasarte-Oria.

Plan de Identidad Digital

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Identidad Digital, impulsado por el Ministerio del Interior del Gobierno de España a través de la División de Documentación de la Policía Nacional, con el objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia de la Administración Pública y acercar los servicios digitales a la ciudadanía y a las empresas.

«El plan, puesto en marcha en el año 2024, contempla diversas líneas de actuación, entre las que destacan dos: la instalación de puntos de actualización de certificados digitales del DNI electrónico (DNIe); la creación de Unidades Móviles de Documentación, como la que visitará Lasarte-Oria el próximo jueves», destacan los responsables.

Ambas medidas están dirigidas a acercar los servicios de documentación a los municipios, evitando desplazamientos innecesarios a las comisarías de las capitales o a localidades más grandes.

En lo que respecta a las tasas y documentación necesaria, las personas interesadas pueden consultar la web municipal para conocer en detalle lo que deberán llevar el día de la renovación. «Para el DNI, por ejemplo, el coste es de 12 euros (en efectivo) y es gratuito para las familias numerosas (siendo obligatorio presentar el título en vigor). En el caso del pasaporte, el importe a pagar será de 30 euros (también en efectivo) e igualmente gratuito para las familias numerosas».