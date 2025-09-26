Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la N-I en Legorreta por una colisión múltiple en dirección Vitoria

Lasarte

Último día para presentar las propuestas para el tema del Carnaval de 2026

El Diario Vasco

Lasarte-Oria.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:18

El proceso participativo para proponer los temas del próximo Carnaval, que se celebrará a partir del 12 de febrero, finaliza hoy. Como ya explicaron los responsables municipales, durante esta primera fase del proceso participativo, que acaba hoy, cualquier persona podrá proponer los temas que desee para los Carnavales de 2026. Existen dos formas de hacerlo: online, en la dirección https:// www.lasarte-oria.eus/es/-/eleccion-tema-carnavales-2026; de forma presencial, rellenando el tarjetón que se envió a los domicilios y depositándolo en los buzones instalados en diferentes puntos del municipio (Polideportivo, Casa de Cultura, Ayuntamiento viejo, etc.).

Una vez finalizado el plazo, todas las propuestas recibidas serán recopiladas y analizadas. Y como destacó el concejal de Cultura Txus Alonso, «se espera que la semana que viene, en torno al 30 de septiembre, se celebre una reunión abierta a las comparsas y demás personas interesadas, donde se presentarán los temas propuestos por la ciudadanía».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  5. 5

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  6. 6 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa
  7. 7

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  8. 8 Una vecina de Irun denuncia falta de atención sanitaria a su hijo de 3 años en urgencias: «No atendemos niños»
  9. 9 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  10. 10 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Último día para presentar las propuestas para el tema del Carnaval de 2026