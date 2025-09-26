Último día para presentar las propuestas para el tema del Carnaval de 2026

El Diario Vasco Lasarte-Oria. Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:18 Comenta Compartir

El proceso participativo para proponer los temas del próximo Carnaval, que se celebrará a partir del 12 de febrero, finaliza hoy. Como ya explicaron los responsables municipales, durante esta primera fase del proceso participativo, que acaba hoy, cualquier persona podrá proponer los temas que desee para los Carnavales de 2026. Existen dos formas de hacerlo: online, en la dirección https:// www.lasarte-oria.eus/es/-/eleccion-tema-carnavales-2026; de forma presencial, rellenando el tarjetón que se envió a los domicilios y depositándolo en los buzones instalados en diferentes puntos del municipio (Polideportivo, Casa de Cultura, Ayuntamiento viejo, etc.).

Una vez finalizado el plazo, todas las propuestas recibidas serán recopiladas y analizadas. Y como destacó el concejal de Cultura Txus Alonso, «se espera que la semana que viene, en torno al 30 de septiembre, se celebre una reunión abierta a las comparsas y demás personas interesadas, donde se presentarán los temas propuestos por la ciudadanía».