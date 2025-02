Última sesión mañana del Ciclo Internacional de Cine Submarino

María Cortés LASARTE-ORIA. Sábado, 22 de febrero 2025, 20:58 Comenta Compartir

La tercera y última cita del Ciclo Internacional de Cine Submarino se celebrará mañana en la Casa de Cultura, a las 19.00 horas. En esta sesión, además de conocer algunos de los paisajes marinos más impresionantes del mundo, los trabajos recordarán la urgente necesidad de la conservación.

Comenzará la tarde con 'Red Alert on Corals', de O. Bourgeois y E.J. Pettersson, un cortometraje que pone el foco en la crisis que enfrentan los arrecifes de coral. Filmado en Singapur, este documental muestra cómo el cambio climático, la pesca destructiva y la contaminación están destruyendo uno de los ecosistemas más vitales para la vida marina.

El siguiente trabajo será 'Raja Ampat. The last paradise', de David Galván Fernández, que transporta a las aguas cristalinas de Raja Ampat, en Indonesia, donde los arrecifes de coral están llenos de vida. «Un recordatorio visual de lo que podemos perder si no tomamos medidas para proteger estos ecosistemas únicos.», aseguran, añadiendo que «uno de los trabajos más inspiradores de esta sesión será 'A Truly Plastic Neutral Fishery', de Pepe Brix, por su mensaje de conciencia ecológica. Viaje de la flota pesquera de las Azores en su misión de convertirse en la primera pesquería neutral en plásticos.

'Magic of the Macroverse', de Alfred Schaschl ofrecerá una mirada íntima a las maravillas ocultas del océano en Filipinas.

Corto y documental

Esta última sesión también incluye el cortometraje 'Heart of the Sea', de Shireen Rahimi. Este trabajo conecta el pasado y el presente de Bermudas a través de los pecios submarinos repletos de vida y la emblemática danza Y el documental de mayor duración de esta sesión es 'Nika, el calderón tropical', de Felipe Ravina y José Hernández, que narra la relación entre el protagonista y un calderón tropical en las Islas Canarias, y cómo este encuentro despierta en él una nueva conciencia sobre la necesidad de proteger la biodiversidad de Tenerife.

Aunque las proyecciones finalicen mañana, los vecinos todavía tendrán unos días, hasta el jueves 27, para acudir a ver la exposición fotográfica a la Casa de Cultura.