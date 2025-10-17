Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor Manso cierra la temporada de carreras de montaña en Azpeitia.

Lasarte

Última carrera de la temporada para el piloto Aitor Manso

El lasarteoriatarra, que compite este fin de semana en la Subida a Urraki en Azpeitia, buscará ganar la novena categoría

El Diario Vasco

lasarte-oria.

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:50

El piloto Aitor Manso disputará este fin de semana la última prueba del Campeonato de Euskadi de Montaña en Azpeitia, en la Subida a Urraki. Se realizarán las verificaciones en la plaza de los Juzgados de la localidad, hoy a partir de las 16.00 horas, y mañana domingo tendrá lugar la manga de entrenamientos y a continuación, las dos carreras.

Analizando la actuación de la temporada del lasarteoriatarra Manso va primero en el Campeonato de Euskadi de novena categoría, pudiendo este fin de semana revalidar ese triunfo, aunque tiene difícil ponerse la txapela de la general. En la última competición disputada por el piloto de Lasarte-Oria, en la subida a Jaizkibel. L'as carreras estuvieron condicionadas por la lluvia. Manso se desenvolvió bien y fue el vencedor de novena categoría y se clasificó cuarto en la general. El piloto de Lasarte-Oria estuvo acertado en los entrenamientos y sobre todo se adaptó perfectamente al terreno mojado. Pero para la primera carrera cambiaron las condiciones y el suelo se secó. «Para la primera manga el terreno no estaba tan mojado y nosotros no hicimos los ajustes necesarios en el coche. Eso influyó en la carrera y nos tuvimos que conformar con ser cuartos. En la segunda, de nuevo con lluvia, fui el más rápido, pero no pude superar las marcas anteriores».

