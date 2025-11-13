Udazken Festa ospatuko dute bihar Zabaletako auzotarrek

LasarteUdazken Festa ospatuko dute bihar Zabaletako auzotarrek
'Heriotzaz, beldurretik maitasunera' bertso saioaz gain, tailerra, zuhaitz landaketa eta jatekoa ez da faltako
María Cortés
lasarte-oria.
Osteguna, 13 azaroa 2025, 20:15
Udazken festa egingo dute Zabaletako auzotarrek bihar, hilak 15. Egun osoko egitaraua izango da eta adin guztientzako ekimenak izango dira. Duela aste batzuk iragarri zuten bezala, eguna 'Heriotzaz, beldurretik maitasunera' bertso saioarekin hasiko da eguerdian. «Bertso saio horrek beldurretik maitasunera doan ibilbidea proposatuko du. Hainbat gai ekarriko dira oholtzara, eta sortzaile eta entzuleen artean heriotzaz gogoetatzeko aukera eder bat izatea nahi dugu», adierazi zuen Hil Argi elkarteko kide Ainhoa Aizpuruak.
Hitzordua bihar izango da, Zabaleta Auzolan elkartean, eguerdiko 12:00etan, eta honako bertsolariak ariko dira: Ane Labaka, Alaia Martin eta Oihana Iguaran. Gaiak jartzen, berriz, Amaia Agirre arituko da, eta aurkezle lanetan, aldiz, Nere Erkiaga. «Oraindik sarrera batzuk geratzen dira Orbelan, baina batez ere Ariman. Salgai daude, 5 eurotan, oraindik eskuratu ez dutenentzat», adierazi zuten auzo elkartetik.
Kontatu zuten Zabaletan egindako aurkezpenean, elkarteak urteak daramatzala askotariko ekimenak aurrera eramaten, eta zehazki, Udazken Festaz mintzatu da, aipatu bertso saioa aurtengo egitasmo horren barruan kokatu baitu auzo elkarteak, festa horren aurrekari izango da. «Iaz Antton Garin auzokidea omen-tzeko egindako saioa eta gero, erabaki genuen urtero antolatuko genuela bertso saioa. Aurten horren gainean hizketan ari ginela jaso genuen Hil Argiren proposamena, eta sekulako aukera iruditu zitzaigun».
Baina esan bezala, bertso-saioa ez da biharko ekimen bakarra izango. Zabaletan urtero Udazken Festa antolatu ohi dute. Honela, «16:30ean, Porrotx eta Marimotots pailazoekin tailerra egiteko aukera izango dute gaztetxoek, baita auzo elkartearen lokalaren pareko parkean zuhaitz bat landatzekoa ere. Horren ostean, jatekoa izango dute», azaldu dute.