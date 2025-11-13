Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iazko Udazken Festan bertso-saioa antolatu zuten ere Zabaletako auzo elkartean. ISAAC FARRÉ

Lasarte

Udazken Festa ospatuko dute bihar Zabaletako auzotarrek

'Heriotzaz, beldurretik maitasunera' bertso saioaz gain, tailerra, zuhaitz landaketa eta jatekoa ez da faltako

María Cortés

lasarte-oria.

Osteguna, 13 azaroa 2025, 20:15

Comenta

Udazken festa egingo dute Zabaletako auzotarrek bihar, hilak 15. Egun osoko egitaraua izango da eta adin guztientzako ekimenak izango dira. Duela aste batzuk iragarri zuten bezala, eguna 'Heriotzaz, beldurretik maitasunera' bertso saioarekin hasiko da eguerdian. «Bertso saio horrek beldurretik maitasunera doan ibilbidea proposatuko du. Hainbat gai ekarriko dira oholtzara, eta sortzaile eta entzuleen artean heriotzaz gogoetatzeko aukera eder bat izatea nahi dugu», adierazi zuen Hil Argi elkarteko kide Ainhoa Aizpuruak.

Hitzordua bihar izango da, Zabaleta Auzolan elkartean, eguerdiko 12:00etan, eta honako bertsolariak ariko dira: Ane Labaka, Alaia Martin eta Oihana Iguaran. Gaiak jartzen, berriz, Amaia Agirre arituko da, eta aurkezle lanetan, aldiz, Nere Erkiaga. «Oraindik sarrera batzuk geratzen dira Orbelan, baina batez ere Ariman. Salgai daude, 5 eurotan, oraindik eskuratu ez dutenentzat», adierazi zuten auzo elkartetik.

Kontatu zuten Zabaletan egindako aurkezpenean, elkarteak urteak daramatzala askotariko ekimenak aurrera eramaten, eta zehazki, Udazken Festaz mintzatu da, aipatu bertso saioa aurtengo egitasmo horren barruan kokatu baitu auzo elkarteak, festa horren aurrekari izango da. «Iaz Antton Garin auzokidea omen-tzeko egindako saioa eta gero, erabaki genuen urtero antolatuko genuela bertso saioa. Aurten horren gainean hizketan ari ginela jaso genuen Hil Argiren proposamena, eta sekulako aukera iruditu zitzaigun».

Baina esan bezala, bertso-saioa ez da biharko ekimen bakarra izango. Zabaletan urtero Udazken Festa antolatu ohi dute. Honela, «16:30ean, Porrotx eta Marimotots pailazoekin tailerra egiteko aukera izango dute gaztetxoek, baita auzo elkartearen lokalaren pareko parkean zuhaitz bat landatzekoa ere. Horren ostean, jatekoa izango dute», azaldu dute.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  6. 6 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  7. 7

    El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
  8. 8 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables
  9. 9 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  10. 10 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Udazken Festa ospatuko dute bihar Zabaletako auzotarrek

Udazken Festa ospatuko dute bihar Zabaletako auzotarrek