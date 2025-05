'The Mountain Family', oda a la amistad y al montañismo

Fotografía actual que ilustra la portada de 'The Mountain Family'.

María Cortés Lasarte-Oria Sábado, 3 de mayo 2025, 21:29 | Actualizado 22:11h.

Con más de una veintena de publicaciones sobre montaña a sus espaldas, en su mayoría guías, el lasarteoriatarra Txusma Pérez se ha embarcado en una nueva aventura literaria con el libro 'The Mountain Family', «es mi libro más personal, con relatos que he vivido y experiencias relacionadas conla montaña y la gente que la rodea. Hasta ahora había hecho guías montañeras, pero en este ejemplar narro vivencias y anécdotas que nos han pasado en los últimos 50 años».

Asegura el autor que «nuestra cuadrilla montañera lleva 50 años en la montaña, seguimos saliendo todas las semanas. Esta amistad en la montaña me sirvió cuando me vine a vivir a Lasarte-Oria desde Legazpi. Conocí a mi amigo Alex Tetuán, un experto montañero con el que fundé la revista 'Likken' que estuvo unos años en los quioscos. Aunque el proyecto no salió muy bien, seguimos manteniendo lo más importante, la amistad». Y es que de eso trata este ejemplar, de la 'familia' que uno elige en la montaña.

Es por eso que, como destaca Pérez, este ejemplar también es «un homenaje a mi amigo Antxon Burcio. Este 2025 se cumplen cinco años de su fallecimiento. Fue un referente en muchos ámbitos del mundo de la montaña y un gran amigo. Aterrizó por Legazpi desde Extremadura. Ya en el colegio le gustaba más la montaña y la naturaleza que las asignaturas. Nos conocimos en el pueblo y de ahí surgió esa cuadrilla montañera. Todavía salimos los 'San Jueves' unos 6 ó 7 amigos». Txusma ha querido pues aprovechar estas páginas para recoger de forma amena y con mucha pasión, historias repletas de anécdotas que acontecieron en la montaña, contadas en primera persona y con la colaboración de quienes conocieron a Antxon en la escuela de montaña de Benasque, en la prueba Zegama-Aizkorri, en el grupo de rescate, subiendo al Moncayo o esquiando por los Alpes.

'The Mountain family' es un libro donde el autor, junto a varios amigos y colaboradores, ha querido compartir sus vivencias de cincuenta años de caminar por las montañas, desde las más cercanas en Euskal Herria, hasta viajes al otro lado del mundo, «algunas como símbolo de libertad y amistad, otras como hogar y lugar de unión de esta gran familia montañera», destaca Txusma.

Pero lo dicho, junto al autor, han compartido muchas historias amigos y compañeros de afición, experiencias en Aizkorri, Aralar, Pirineos, Moncayo, Alpes, Atlas, Aconcagua o el Himalaya. «En el libro hablamos de nuestros inicios montañeros, de escalada, de expediciones, de esquí...». Además, se cuentan historias de rescates y seguridad en el entorno natural, de la sociedad Izadi Zaleak y hacemos un repaso de varias revistas y libros relacionados con la montaña. Siempre es un placer sentirnos reconocidos por las generaciones que nos siguen, y nos produce un sentimiento de orgullo ver que continúan con ilusión su propio descubrimiento de las montañas.

Recaudación solidaria

Txusma explica que «también nos hacemos eco de los sueños que tuvo Iñaki Ochoa de Olza y que hoy en día se están cumpliendo a través de su Fundación SOS Himalaya. Con esta publicación queremos aportar nuestro granito de arena destinando los derechos de autor por la venta del libro al Hospital del Makalu en Nepal».

En definitiva, este libro pretende ser un homenaje que, el autor y sus amigos, quieren ofrecerle a la persona que «nos marcó la huella en el sendero por el que siguen caminando, y quiere ser un viaje a las vivencias de toda una generación en la montaña».

