Tablas entre el equipo de ajedrez Taula A y Santikutz de Legazpi

En la penúltima jornada disputada por los ajedrecistas del Taula A, el equipo, que recibía la visita del conjunto legazpiarra, Santikutz B, empató en casa, 2-2, «por lo que seguimos liderando el play-off de ascenso, a falta de una sola jornada», destacaron los responsables de ajedrez. Estos fueron los resultados concretos: Erlantz Sánchez ganó su partida; tablas para M. M. Baroja e Iñaki Etxeberria y derrota de Pablo Arrondo.

La decisiva última ronda tendrá lugar en Mutriku contra el Txaturanga. «Será vital, ya que de los resultados obtenidos los tres mejores ascenderán de categoría a Primera», destacan desde el club de ajedrez de Lasarte-Oria.

En lo que se refiere a la Tercera categoría, el Taula B jugaba el pasado fin de semana la gran final del Campeonato de Gipuzkoa. Los lasarteoriatarras se medían al potente equipo azkoitiarra, Anaitasuna Kakute. Esta vez, no pudo ser y cayeron derrotados 1-3, aunque como destacan desde el club, «el resultado de esta final no desmerece en absoluto la brillante temporada realizada por Álex Sánchez, J. L. Varela, Bittor Álvaro y J. C. Figueras».

En la final, los dos primeros acabaron en tablas los otros dos perdieron sus partidas.