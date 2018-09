Susto en Lasarte-Oria al invadir un coche la acera a gran velocidad El vehículo detenido en la acera tras colisionar con un árbol. / Ander F. Un vehículo ha causado el pánico durante unos minutos al salirse de la rotonda que une Hipodromo Etorbidea con la Avenida de San Sebastián ARIANE. F. / ANDER F. Sábado, 1 septiembre 2018, 21:43

Afortunadamente no se han registrado heridos esta pasada tarde en Lasarte-Oria, pero para los viandantes que caminaban por la céntrica Avenida de San Sebastián el susto ha sido mayúsculo cuando minutos antes de las 20.30 un coche invadía la acera. Según testigos presenciales, un vehículo de pequeño tamaño rojo invadía la acera tras salirse de la rotonda existente junto a la estación de EuskoTren «a una velocidad muy alta» cuando circulaba hacia la salida de la localidad.

«Solo me he salvado de ser atropellada por centímetros, me ha golpeado en la bolsa que llevaba en la mano», señalaba una mujer mayor que caminaba hacia la parada de autobús cercana, en dirección Donostia. El coche ha circulado unos 40-50 metros por la zona peatonal hasta que ha colisionado con un árbol y ha quedado detenido.

Rápidamente varias personas han acudido a ayudar a la conductora, que se ha negado a salir del vehículo pese a que su airbag invadía parte de su habitáculo. «Solamente gritaba y decía que no quería salir», comentaban los presentes, que llamaban a la Policía Municipal y a una ambulancia aunque la mujer no parecía tener daños de gravedad.