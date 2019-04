Severiano Iglesias pone punto final a su exposición en el Espacio Mercero Iglesias en la muestra que presentó en el Espacio Mercero. / TXEMA TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Miércoles, 17 abril 2019, 00:19

El artista local afincado en Villabona, Severiano Iglesias, ha clausurado en la sala del Espacio Mercero una exposición de pintura con obras elaboradas durante 2018, y lo hace con un balance «positivo», pese a que la afluencia de público «no ha sido la esperada».

Iglesias, que muestra su deseo de volver a la localidad donde vivió casi 30 años y espera que la próxima vez que vuelva a Lasarte-Oria «pueda anunciar con más tiempo a los vecinos interesados en el arte. Es una pena que en una sala tan espléndida como la que cuenta Lasarte-Oria en este Espacio Mercero, en una zona muy céntrica, la gente no se anime más a presenciar este tipo de muestras simplemente por ver algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver cotidianamente». Considera que es posiblemente «la mejor en la que he podido presentar alguna exposición, por su forma, espacio y luminosidad». «Espero que la gente se anime a visitar este tipo de arte», asegura.

Iglesias quiere agradecer al Ayuntamiento de Lasarte-Oria por «cederme esta sala, ideal para este tipo de muestras. En esta ocasión he presentado 31 obras de mi última etapa del 2018, con algún paisaje de mi tierra donde nací, Extremadura. También he expuesto obras de detalles de cosas que vemos habitualmente, pero que no apreciamos como modelos de bodegones, manzanas, cerezas o un vaso».

Según el artista, lo que más les ha gustado a los asistentes a la sala han sido «los cuadros grandes de paisajes». También menciona la «sorpresa» de algunos con la cantidad de obras detallistas. «Pero también decir que me sorprendía de cómo no acudía a ver más gente a verla, porque manifestaban que estaba muy bien», lamenta.

De cara al futuro, Iglesias espera introducirse más en el mundo del abstracto. «Hasta ahora, aunque he pintado algún cuadro abstracto, que por cierto ha gustado, mi idea es ir introduciéndome en este estilo. Y por supuesto, volver en otra ocasión a este Espacio Mercero, que de verdad, me ha encantado».