Esta semana se iniciarán las obras de la remodelación de Basaundi bailara El alcalde, Jesús Zaballos, y el Concejal de Obras y Urbanismo, Agustín Valdivia, en Basaundi. / TXEMA La reforma del barrio se basa en las sugerencias del vecindario de un proceso participativo TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Martes, 8 enero 2019, 00:20

El Ayuntamiento ha decidido hacer la reurbanización del barrio de Basaundi bailara en su totalidad a través de un proceso participativo que se llevó a cabo con los y las vecinas de dicho barrio. Según apunta el alcalde, Jesús Zaballos, que se acercó hasta la propia plaza de Basaundi bailara junto al concejal de Obras y Urbanismo, Agustín Valdivia, para exponer en qué van a consistir estas obras. «Estas obras de reurbanización comenzarán esta semana. Junto con lo que es esta reurbanización de todos los espacios comunes, plazas, calles, parques infantiles... también hemos trabajado con el Gobierno Vasco la posibilidad de que se regenere, también, los propios edificios. Por eso hemos conseguido una subvención que aprobó el consejo del Gobierno Vasco el pasado 18 de diciembre de casi 2,4 millones de euros para beneficiar a los vecinos de este barrio de Basaundi bailara, portales del 1 al 16, y la instalación de ascensores para mejorar la accesibilidad. Con esta ayuda, junto a las obras de reurbanización que comienzan en enero, se van a invertir cerca de 5.000.000 de euros en la rehabilitación del barrio,

El objetivo de esta aportación, según apunta el alcalde no es otra que la de que dichos vecinos «realicen las obras de fachada para mejorar la eficiencia energética (ahorro energético) en 2 puntos, de la que actualmente tienen, y también la colocación de ascensores para mejorar la accesibilidad».

Para oficializar el convenio del Gobierno Vasco con el Ayuntamiento, comenta Zaballos que «próximamente firmaremos con el consejero de Medio Ambiente, Arriola, para que este dinero que aportan se destine al proyecto de mejora del barrio. Este dinero lo recibirá el Ayuntamiento, y nosotros haremos llegar a las diferentes comunidades y vecinos, mediante unas subvenciones».

Oficina técnica

Para que todo el vecindario se pueda informar de primera mano, se va a instalar próximamente una oficina técnica que se ubicará en el local que utiliza habitualmente la AA.VV. de la Esperanza, junto a la plaza central de Basaundi, en frente de la sociedad Buruntz-Azpi.

Según confirma el propio Zaballos, «las subvenciones se gestionarán a través de una oficina en el barrio, local de la A.VV. de Basaundi Bailara. Estará dotada de personal y material suficiente para desarrollar una labor de análisis de las condiciones sociales y económicas del barrio, así como para ayudar a tramitar las diferentes ayudas a las comunidades de propietarios y al vecindario. Esta oficina técnica, cuyo personal será seleccionado por Lanbide, incluirá tres perfiles, administrativo-contable, trabajador social y arquitecto, y entrará en funcionamiento en febrero, tras su formación».

Viviendas y locales

Agustín Valdivia también intervino para recordar que «esta ayuda del Gobierno Vasco fue aprobada a propuesta del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda dentro de un programa de regeneración de barrios. La ayuda, de 2.390.000 euros será entregada al Ayuntamiento de Lasarte-Oria, quien gestionará con las comunidades de propietarios las obras necesarias para mejorar en 2 puntos la eficiencia energética de las viviendas y la instalación de ascensores. El plan de rehabilitación incluye 151 viviendas y 29 locales, con cuyos propietarios se han mantenido ya diferentes reuniones».

En cuanto al plan de cómo se van a seguir los procesos de la entrega de estas subvenciones, el concejal de Obras y Urbanismo comentó que «para solicitar dichas ayudas se deberá acudir a la mencionada oficina de información y de gestión de estos fondos. En cuanto al reparto de estas subvenciones, decir que el Gobierno Vasco entregará las ayudas al Ayuntamiento en cuatro anualidades: en 2018, 235.000 euros; en 2019, 940.000 euros; en 2020, 765.000 euros, y en 2021: 450.000 euros. Estas ayudas financiarán hasta el 50% del coste de las obras, y son compatibles con las ayudas individuales que el Gobierno Vasco o el Ayuntamiento tiene previstas para la mejora de la eficiencia energética e instalación de ascensores».

Para finalizar, Valdivia comento que «además de los objetivos de rehabilitación, el programa quiere contribuir a que las personas con problemas de movilidad, especialmente las mayores, puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible, no viéndose obligados a abandonar su barrio al no poder acceder adecuadamente a su vivienda o no reunir su vivienda condiciones suficientes de habitabilidad».