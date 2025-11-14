Segunda jornada de la Liga de Invierno para los nadadores de Buruntzaldea IKT

El Diario Vasco Lasarte-Oria. Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

Los nadadores más mayores del club Buruntzaldea IKT tendrán la segunda jornada de la temporada este fin de semana. El grupo estará de nuevo en la piscina municipal de Hernani, en la segunda cita de la Liga de Invierno. Esta jornada será por la tarde y comenzará a las 16.00 horas. Las personas que participen en ella tendrán que estar a las 14.45 en el exterior del polideportivo.