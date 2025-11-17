Rugido vintage en el encuentro en Andatza

Los vehículos clásicos no pasaron desapercibidos y se convirtieron en los protagonistas de esta pasada jornada dominical en el encuentro organizado por la asociación local ... Clasicox. Con una acogida, «mucho mayor de la esperada», los organizadores se han mostrado muy contentos con esta primera edición, que por el éxito cosechado no será la última.

Andatza plaza fue el espacio en el que se ubicaron los más de medio centenar de coches y un buen número de motos que participaron en este evento. «Ha habido un poco de todo. Algunos ejemplares de los años 50, 60 y 70 y muchos de los 80 de propietarios jóvenes. Los asistentes pudieron ver de cerca sobre todo coches de aficionados como clásicos populares como Seat 600, Seat Panda, Citroen C15, clásicos deportivos como Alpines y Porsches. Tampoco faltaron motos míticas como las Mobylette o Vespas», matizaron desde la organización. Además de la exposición de los vehículos, música con dj y varios scalextric, desde Clasicox entregaron premios a algunas de estas joyas de dos y cuatro ruedas. «Hemos podido ver coches difíciles de conservar y de encontrar. Hubo un coche muy antiguo, un Ford A, del año 1929, que recibió uno de los premios. Al igual que un 600 Formichetta o un Renault Alpine. Una Vespa 150S con sidecar, impecable, también fue reconocida».

Los organizadores quisieron poner en valor que «además de los que participaron con sus coches, en Lasarte-Oria hay mucha afición y se ha notado con toda la gente acudió a Andatza», haciendo hincapié también «en que hay mucha gente joven con coches clásicos y eso es importante para mantener está afición».

Finalizada la exposición en Andatza, una caravana de vehículos clásicos recorrieron el municipio y pusieron rumbo a la comida en Jauregui, en la que participaron 70 personas, donde también hubo sorteos y regalos.