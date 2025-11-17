Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los vehículos clásicos, coches y motos, fueron los protagonistas en la jornada organizada por Clasicox en la localidad. Isaac Farré
Lasarte-Oria

Rugido vintage en el encuentro en Andatza

Más de medio centenar vehículos clásicos, tanto coches como motos, inundaron la localidad en la primera edición organizada por Clasicox

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:45

Comenta

Los vehículos clásicos no pasaron desapercibidos y se convirtieron en los protagonistas de esta pasada jornada dominical en el encuentro organizado por la asociación local ... Clasicox. Con una acogida, «mucho mayor de la esperada», los organizadores se han mostrado muy contentos con esta primera edición, que por el éxito cosechado no será la última.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  4. 4 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  5. 5 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  6. 6 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  7. 7

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  8. 8

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster
  9. 9

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda, además de maltratar a sus 2 hijos
  10. 10 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rugido vintage en el encuentro en Andatza

Rugido vintage en el encuentro en Andatza