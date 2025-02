Reunión en el espacio Antonio Mercero para hablar sobre Oporrak Bakean

Las familias lasarteoriatarras tienen este martes una cita, a las 17.30 horas en el espacio Antonio Mercero, donde miembros de Sahararekin Elkartasuna Lasarte- ... Oria ofrecerán una charla informativa sobre el programa Oporrak Bakean. Como ya adelantaban en la presentación realizada recientemente en el Ayuntamiento, «es una reunión abierta a todo el mundo y sin compromiso. Animamos a las familias de la localidad a que acudan a escuchar los detalles de esta iniciativa que es tan necesaria para esos niños saharauis y que aporta también mucho a las familias vascas».

Esta campaña de Oporrak Bakean, «por desgracia», como señalan los responsables locales, lleva años realizándose en Euskadi y también en Lasarte-Oria y todavía es muy necesarias. Porque lejos de mejorar la situación, la realidad es que la situación en los campamentos es muy complicada en la actualidad. «Buscamos reconducir el programa. Antes de la pandemia llegaban a Euskadi fácilmente 400 niños de los campamentos de Tinduf. El año pasado, solo conseguimos sacar a 188. El esfuerzo que hacemos desde las asociaciones y ayuntamientos es parecido, es el mismo lema, los mismos objetivos y presupuesto parecido, lo que ha cambiado es la predisposición de las personas. Seguramente hemos salido de la pandemia menos solidarios, incluso más caprichosos. Antes dábamos más fácil el paso de aportar nuestra ayuda en cualquier ámbito. En este tema que nos atañe, era más fácil buscar a familias que durante dos meses pudieran abrir las puertas de sus casas a estos niños que tanto lo necesitan», destacó Eli Eizaguirre, coordinadora a nivel provincial del programa. Quiso hacer especial hincapié en que «no somos conscientes de la necesidad real de estos pequeños. No vienen de vacaciones, vienen para salir de las duras condiciones en las que viven el resto del año en el desierto. Vienen para huir de las infernales temperaturas que en verano pueden superar los 50 grados, vienen para poder alimentarse bien, vienen a revisiones médicas que les solucionan muchas enfermedades que tienen... Pero no solo eso, también vienen para conocer que Euskadi es una tierra solidaria con su causa. Para que sepan que a miles de kilómetros del Sáhara hay personas que los apoyan, que reivindican su derecho a volver a su hogar. Oporrak Bakean también es una iniciativa con la que estos niños conocen otra cultura, otras costumbres, otras realidades». Por todo ello, desde la asociación de Lasarte-Oria invitan a las familias locales a que acudan a la reunión de esta tarde. «Aunque para los niños es una gran necesaria, es algo muy positivo para las familias que acogen», destacó Irati Zatarain, una madre de acogida. «Es increíble lo rápido que se adaptan la mayoría de los niños. Y ha sido una experiencia de lo más positiva para nosotros. Nos hace conocer otra realidad y valorarlo todo más. Ojalá no tuviéramos que participar más en el programa, porque eso significaría que la situación de los saharauis se ha solucionado. Pero de momento no es así, por lo que nuestra ayuda trayéndolos en verano es imprescindible para hacerles la vida un poco más llevadera», aseguró Zatarain.