Representantes de Beltzak entregaron a Elena Arzak el pin de oro de la Rugby Eskola

María Cortés lasarte-oria. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:32

Varios representantes de Beltzak Rugby taldea, entre ellos, Manu Peláez como presidente del club y Juankar Ciria como presidente del grupo de veteranos, le hicieron entrega del pin de oro de la Rugby Eskola de Beltzak a Elena Arzak en un acto que se celebró recientemente en el afamado restaurante donostiarra.

Con este gesto, desde el club lasarteoriatarra han querido «agradecer el apoyo constante, año tras año, a nuestra agrupación. Siempre hemos podido contar con ellos para completar el cestón de Navidad de los Beltzak, para el que en breve comenzarán a venderse los boletos». Los miembros del Beltzak quisieron extender ese agradecimiento «a todo el equipo del restaurante por la amabilidad, el saber hacer y el cariño con el que siempre han tratado a los afortunados del sorteo».