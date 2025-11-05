Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miembros de Beltzak entregaron el pin de oro a Elena Arzak. BELTZAK

Lasarte

Representantes de Beltzak entregaron a Elena Arzak el pin de oro de la Rugby Eskola

Desde el club lasarteoriatarra quisieron agradecerles «el apoyo constante, año tras año, a nuestra agrupación»

María Cortés

lasarte-oria.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:32

Varios representantes de Beltzak Rugby taldea, entre ellos, Manu Peláez como presidente del club y Juankar Ciria como presidente del grupo de veteranos, le hicieron entrega del pin de oro de la Rugby Eskola de Beltzak a Elena Arzak en un acto que se celebró recientemente en el afamado restaurante donostiarra.

Con este gesto, desde el club lasarteoriatarra han querido «agradecer el apoyo constante, año tras año, a nuestra agrupación. Siempre hemos podido contar con ellos para completar el cestón de Navidad de los Beltzak, para el que en breve comenzarán a venderse los boletos». Los miembros del Beltzak quisieron extender ese agradecimiento «a todo el equipo del restaurante por la amabilidad, el saber hacer y el cariño con el que siempre han tratado a los afortunados del sorteo».

