El PP repite con Alejandro Sáenz con la intención de «seguir trabajando» TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:30

En las dependencias de la Casa Consistorial tuvo lugar la presentación de la candidatura del PP para el Ayuntamiento de Lasarte-Oria para las próximas elecciones municipales. Como candidato a alcalde se vuelve a presentar, por segunda vez, el actual edil y portavoz de este partido en la localidad, Alejandro Sáenz, que estuvo acompañado por el candidato del PP a diputado general de Gipuzkoa, Juan Carlos Cano. Se da la circunstancia de que Sáenz va de segundo en la candidatura de Cano para la Diputación.

Tras realizar una breve introducción de lo que supone su candidatura a diputado general, Cano dio paso a Sáenz que comentó que «es un honor acompañarle en la candidatura a las Juntas Generales. En cuanto a Lasarte-Oria, de nuevo me presentó por el PP con muchas ganas e ilusión para darle a la localidad un impulso que necesita. Darle un giro a la gestión municipal para poner el foco en los vecinos y en general, de las inercias de la administración pública, intentando mejorar el día a día».

En cuanto a la alternativa que presenta Sáenz, asegura que «puedo mejorarlo, ya que presento una buena alternativa. Los partidos que han gobernado hasta la fecha siguen tirándose los trastos a la cabeza, pensando más en sí mismos que en los vecinos. Cuando han gobernado han seguido subiendo las tasas y los impuestos. Tanto EH Bildu, como el PSE-EE han maltratado el deporte. No han dado una respuesta eficaz de lo que han estado demandando los vecinos desde hace décadas. No han sabido poner en marcha un sistema participativo eficaz. Y los demás partidos de la oposición no sólo no han sido alternativa, ni lo han evitado, sino que han participado activamente de todo este despropósito».

Sáenz apunta que en los últimos cuatro años «hemos presentado a los presupuestos más de 50 enmiendas para que seamos un municipio moderno, trasparente y participativo. Hemos sabido trabajar en herramientas desde la participación ciudadana. Hemos presentado enmiendas de apoyo al desarrollo de empleo local, de servicios sociales, deporte e incluso religión. Gracias a nosotros se abrió una nueva línea de subvenciones para el autoempleo (para personas de edad avanzada y que tienen problemas para entrar en el mercado laboral), se ha dibujado una ampliación de aparcamientos para motos y para coches en serie en lugares donde no estaban proyectados. En definitiva, seguiremos trabajando por el bienestar y el avance de este vecindario».

Junto al joven Alejandro Sáez también se presentan para lista de los populares, en este orden, Carmen Pascual, Francisco Javier Sáenz, María Antonia Arrondo, Alberto Guna, José Victorio Matellano y Ángel Extremera.