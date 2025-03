«Que rechazaran la moción ha sido desalentador»

Martes, 25 de marzo 2025, 20:08 Comenta Compartir

El pasado 5 de marzo, LOOPA introdujo por el registro una moción para su debate en el Pleno. Tras lo sucedido, con el rechazo de la misma, han querido dejar claro que «pedíamos algo muy básico: que se reúnan con el Consejero de Salud para solicitar un Plan de Choque para nuestro municipio y adoptar medidas de acceso a la salud para paliar la situación de familias en precariedad», destacan desde la plataforma, añadiendo que «no podemos ocultar que la respuesta recibida ha sido desalentadora: la moción fue rechazada con los 10 votos del equipo de gobierno del PSE-EE y EAJ-PNV. Nos resulta doloroso escuchar en ese Pleno a los representantes de quienes han gestionado Osakidetza durante décadas y son responsables del nivel de deterioro en el que se encuentra decir que 'no tiene sentido presentar una moción para que el Ayuntamiento solicite una cita con Osakidetza o hacer seguimiento de la situación referida al municipio, porque eso es lo que tiene que hacer de por sí el Ayuntamiento'. Estaríamos de acuerdo si no fuera porque solo se han reunido o lo han solicitado a instancias de las mociones o las manifestaciones convocadas por esta plataforma. Por eso tiene pleno sentido presentar mociones, hacer manifestaciones o cadenas humanas. Y seguiremos haciéndolo hasta que deje de ser necesario. Resulta también doloroso escuchar a la misma representante política queriendo echar balones fuera y cargar de responsabilidades a quienes, de momento, no las tienen. A día de hoy quien gestiona Osakidetza es el departamento de Salud, son sus dirigentes, y todos los que les precedieron en sus políticas de privatización, los responsables de que el 19 de marzo en el Centro de Salud de Lasarte-Oria solo hubiese un médico. No podemos olvidar que quienes han traído la Sanidad Pública al estado de deterioro actual, hoy cobran sueldos de la sanidad privada. Es un dato, no una opinión. Pues bien, a los pocos días de rechazar la moción, la realidad ha venido a darnos la razón en nuestras demandas: la necesidad urgente de un Plan de Choque y de buscar con imaginación mecanismos que ayuden a quienes están en situación de vulnerabilidad.