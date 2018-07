El PSE-EE efectúa un balance «positivo» al cumplir «el 80% de su programa» Casa del Pueblo. Zaballos y Mugika en la Casa del Pueblo. / TXEMA Mugika y Zaballos mostraron su «satisfacción» tras el tercer año de legislatura TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Viernes, 13 julio 2018, 02:09

El PSE-EE efectuó en la Casa del Pueblo, al cumplirse el tercer año de la actual legislatura, un balance sobre el programa presentado a la ciudadanía en mayo de 2015. Para ello, el secretario general de los socialistas locales, Iñaki Mugika, y el alcalde, Jesús Zaballos, ofrecieron datos comparativos sobre su actuación. Dicho balance lo acaban de buzonear por los domicilios mediante un folleto-revista.

Primero intervino Mugika, para indicar que, «al cumplirse el tercer año de la actual legislatura, podemos decir que, de las 147 propuestas planteadas en nuestro programa, el 80% de las mismas se han cumplido. Por lo tanto, nuestro nivel de satisfacción es moderado, porque este dato es relevante. Por ahora, 118 propuestas han sido cumplidas, 20 están en marcha y, antes de que finalice el mandato, estarán cumplidas, Hay otras nueve, de las que algunas en breve se van a poner en marcha, o bien, son algunas que no se van a poder desarrollar porque no depende de nosotros. Por ejemplo, a la Asamblea de Parados les prometimos un local, pero como dicha asamblea se disolvió, no hemos podido cumplir lo acordado».

En cuanto a la revista publicada, Mugika apunta que, «resaltamos aquellos elementos más importantes que han cumplido un alto nivel participativo, como, por ejemplo, el frontón de Zabaleta, que está a punto de finalizarse, o la urbanización de Uistin que está comenzada. También hacemos un repaso, tanto de las obras de urbanismo, como todo lo del tema de servicios, medioambiente, algunos aspectos de juventud (como las pistas deportivas), temas de participación..., todas las medidas que en este último año hemos cumplido. Decir que desde la ejecutiva de Euskadi nos han felicitado por el nivel de cumplimiento del programa y por el trabajo que estamos llevando a cabo en la localidad».

Zaballos intervino para comunicar que «creemos que el balance es muy positivo y demuestra que los socialistas hacemos nuestros programas para cumplir. Un trabajo que estamos haciendo desde la responsabilidad y desde el compromiso. Un esfuerzo del que se beneficia todo el vecindario y que demuestra el talante de este equipo de gobierno».

Para el alcalde, el trabajo del día a día es vital. «Como podéis comprobar, este trabajo nos ha llevado a ejecutar obras como Basaundi bailara, Uistin kalea, la Capilla del Carmen, el frontón de Zabaleta, un plan de iluminación para todo el pueblo. Y actividades de gran repercusión, como el Survival Zombie, la Noche en blanco...».

Y Zaballos concluye, «nuestra gestión va más allá, seguimos trabajando en nuevas propuestas y lo estamos haciendo fomentando los procesos de participación ciudadana».