La secretaria general Nuria Fernández y el alcalde Agustín Valdivia en la sede del PSE-EE de Lasarte-Oria. María

El PSE de Lasarte-Oria destaca que ha cumplido ya el 55% de su programa electoral para esta legislatura

El alcalde, Agustín Valdivia, y la secretaria general, Nuria Fernández, han realizado una valoración «muy positiva» de estos dos años de mandato del gobierno de coalición

María Cortés

María Cortés

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:24

Comenta

En la Casa del Pueblo Froilán Elespe se han citado este miércoles el alcalde de Lasarte-Oria, Agustín Valdivia, y la secretaria general, Nuria Fernández, ... para hacer el balance de la mitad de legislatura. «Del programa de gobierno, con 192 medidas recogidas para la legislatura 2023-2027, hemos ejecutado ya un 55% (106 iniciativas), el otro 16% está en marcha (otras 30 medidas), mientras que las restantes, el 28% (54 más) están pendientes», ha informado Valdivia, destacando que «hay dos que sabemos seguro que no se ejecutarán: extender por un periodo de cuatro años la firma de convenios con las asociaciones del municipio, tema que desde el departamento de Intervención del Ayuntamiento nos han comunicado que no puede ser y que deben ser anuales; la construcción de un centro de servicio Garagune para Buruntzaldea en Lasarte-Oria. Queríamos mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional de la comarca no tuvieran que irse a otros municipios, pero finalmente el centro se está ejecutando en Hernani».

