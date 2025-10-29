El PSE de Lasarte-Oria destaca que ha cumplido ya el 55% de su programa electoral para esta legislatura

En la Casa del Pueblo Froilán Elespe se han citado este miércoles el alcalde de Lasarte-Oria, Agustín Valdivia, y la secretaria general, Nuria Fernández, ... para hacer el balance de la mitad de legislatura. «Del programa de gobierno, con 192 medidas recogidas para la legislatura 2023-2027, hemos ejecutado ya un 55% (106 iniciativas), el otro 16% está en marcha (otras 30 medidas), mientras que las restantes, el 28% (54 más) están pendientes», ha informado Valdivia, destacando que «hay dos que sabemos seguro que no se ejecutarán: extender por un periodo de cuatro años la firma de convenios con las asociaciones del municipio, tema que desde el departamento de Intervención del Ayuntamiento nos han comunicado que no puede ser y que deben ser anuales; la construcción de un centro de servicio Garagune para Buruntzaldea en Lasarte-Oria. Queríamos mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional de la comarca no tuvieran que irse a otros municipios, pero finalmente el centro se está ejecutando en Hernani».

«Hemos entrado en la segunda parte del mandato municipal tras las elecciones de mayo de 2023. Un mandato que los lasarteoriatarras nos otorgaron para seguir liderando el municipio. Tras constituir la nueva corporación, y con el objetivo de dotar de estabilidad al gobierno municipal, llegamos a un acuerdo con EAJ-PNV para conformar el primer gobierno de coalición de nuestra historia», ha explicado el alcalde, que ha afirmado que «este acuerdo ha dado la estabilidad necesaria para aprobar las cuestiones que realmente importan a la ciudadanía como son los presupuestos municipales, ordenanzas fiscales o el Plan General de Ordenación Urbana».

En este sentido, desde la Alcaldía y el equipo de gobierno aseguran que siguen trabajando para cumplir con el compromiso adquirido con los lasarteoriatarras. «En estos dos primeros años de legislatura hemos hecho un importante esfuerzo inversor en instalaciones deportivas, pero sin dejar de reforzar los servicios públicos como la limpieza, la jardinería o los servicios sociales, que siguen siendo una marca de identidad de nuestra política», ha asegurado Valdivia. También ha destacado su «apuesta por la mejora de la accesibilidad con dos nuevos ascensores o la mejora en los recorridos y horarios del autobús urbano Manttangorri. Al igual que hemos mejorado barrios y plazas y se ha generado un refugio climático como el de Atsobakar».

Entre lo realizado desde mayo de 2023 hasta la actualidad, Valdivia y Fernández han destacado también «que la igualdad y la lucha contra la violencia machista sigue siendo un campo de trabajo fundamental, al igual que la formación en valores de tolerancia y respeto. Debemos seguir insistiendo en este campo». Tampoco han dejado pasar la ocasión de recordar que «el trabajo hecho con nuestro rico tejido social nos permite mantener un pueblo vivo, con una intensa actividad cultural, festiva y deportiva, que hace de Lasarte-Oria un referente en nuestro entorno».

Aunque han puesto en valor lo realizado hasta la fecha, Valdivia y Fernández han reiterado su compromiso de seguir trabajando «por los lasarteoriatarras», asegurando que «si algo no nos falta a los socialistas es ilusión y ganas para avanzar junto a nuestro pueblo». Valdivia ha aprovechado la ocasión para «agradecer nuevamente a los vecinos la confianza que depositasteis en mi equipo y en propia persona».

Buzoneo de la revista

Las medidas desgranadas en la comparecencia y todas las demás han sido recogidas en una revista que se ha comenzado a distribuir en todos los domicilios del municipio, alrededor de 8.500 ejemplares. «Queremos que los vecinos puedan ver que estamos cumpliendo con el programa electoral». Precisamente el alcalde ha querido concluir su comparecencia asegurando que «encaramos la segunda parte del mandato con el objetivo de cumplir el resto de medidas recogidas en dicho programa de gobierno. Siempre pensando en que, entre todos, podemos hacer de Lasarte-Oria un lugar mejor para vivir».