Primer aniversario de la coordinadora de jubilados y pensionistas en Okendo Asamblea. Oceja se dirige a los asistentes a la asamblea. / TXEMA Ayer llevó a cabo una nueva protesta para pedir «1.080 euros de pensión mínima» TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Martes, 15 enero 2019, 00:39

Pese al mal tiempo reinante, alrededor de un centenar de jubilados y pensionistas -convocados por la coordinadora local de dicho sector social- se concentraron en Okendo plaza para reivindicar «unas pensiones públicas dignas, con un salario mínimo de 1.080 euros». También celebraron el primer año de funcionamiento, ya que tal día como hoy se puso en marcha dicha coordinadora en la primera cita celebrada en Okendo plaza.

En esta ocasión, en esta primera cita de 2019, el guion fue parejo al de citas anteriores; aunque los asistentes, debido a la lluvia, se tuvieron que cobijar bajo los soportales de la Casa Consistorial. Como bien expuso uno de los portavoces de la coordinadora, Jesús Oceja, la situación no ha variado mucho. «No tenemos noticias nuevas y que la subida del IPC nos parece insuficiente. Explicar con claridad que pedimos 1.080 euros como pensión mínima y que la subida del IPC está bien, pero puede ser flor de un año si no seguimos luchando como lo estamos haciendo ahora».

También apuntó que «nos encontramos pasando un momento crítico. Al Gobierno Vasco y a los partidos que lo componen no les preocupamos, no les molestamos. Tienen la desfachatez de romper una negociación presupuestaria como si tuviesen la razón, la prensa publica todas sus imágenes y opiniones, a nosotr@s nos silencian, no somos noticia y ante su actitud, seguiremos con las concentraciones semanales y con las manifestaciones puntuales».

Oceja propuso en asamblea cambiar esta dinámica y expuso que «debemos salir de la zona de confort e ir donde la gente pensionista, volver a ilusionarnos y ser capaces de transmitirlo. ¿Cómo? Seguro que se nos ocurre cómo hacerlo. Para ello quizás el lunes próximo u otro, en lugar de hacer la típica concentración podríamos, en abierto como ahora o en grupos pequeños, hablar de todo lo que se nos ocurra, que digamos lo que pensamos, que digamos lo que nos parece que habría que hacer, que demos un revolcón a esta rutina».

Adolfo Pérez puso el humor a la cita, mientras que los asistentes fueron invitados a degustar un caldo preparado por componentes de la coordinadora en el propio Hogar del Jubilado. Fue un detalle digno para celebrar el primer aniversario.