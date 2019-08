El preparador Roberto Avial se adjudicó el premio Hotel Viura 'Curillines' (Valenzuela) supera a 'Lady Lola'. Rosa Sánchez y Roberto Avial con 'Curillines'. / TXEMA TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Martes, 20 agosto 2019, 00:27

El preparador local Roberto Avial Sánchez se adjudicó con tordo 'Curillines' (V.M. Valenzuela) el premio Hotel Viura, cuarta carrera de la jornada de clausura en el Hipódromo de la Semana Grande hípica. En una jornada desapacible por la continua lluvia, el representante de la cuadra Rober remató por fuera y superó a la gran favorita 'Lady Lola' (R. Sousa), que le escoltó en el poste de llegada en una prueba sobre 2.220 metros, 10 participantes y un premio de 4.000 euros más trofeo para el vencedor. Rosa Sánchez, madre de Roberto, fue la encargada de recoger el trofeo de manos de la responsable del Hotel Vigura.

Como premio principal se disputó el Gobierno Vasco (categoría A), que reunió a los nueve mejores velocistas del momento -'Nimr' de Oscar Anaya fue retirado a última hora-, sobre la distancia de 1.600 metros. No hubo sorpresas y la victoria correspondió a 'Oriental' (B. Fayos), pupilo de la cuadra M.H. Karimine que entrena Álvaro Soto. Su gran calidad, venía de ser segundo en Madrid del premio Carudel, la demostró con un fuerte remate por fuera con un jinete en racha, Borja Fayos, que firmó un 'hat trick' en esta jornada. Por detrás se clasificaron 'Noray' (R. Sousa) y 'Planteur Davier' (J. Gelabert). Por parte local, el único que se les acercó fue el pupilo de Oscar Anaya, 'Another Day of Sun' (F. Jiménez A.).

Tras el triunfo, el jockey lasarteoriatarra Raúl Ramos, jinete habitual del vencedor 'Oriental' en los galopes de entreno, se mostraba muy contento. «La verdad es que ha confirmado su calidad y sus buenos entrenamientos».

Farmacia de guardia

Elixabete Lasa: hoy, de 9.00 a 22.00 horas, en kale Nagusia, 42 trasera. Telf.: 943.361774.