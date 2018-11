Premios de Concursos Literarios Galardonados en este certamen literario junto a autoridades municipales en la sala de conferencias de la Manuel Lekuona. / TXEMA Idoia Garzes, Lide Arroyo, Esther Alonso y Aitor Kaltzakorta, vencedores en la categoría de adultos TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Domingo, 18 noviembre 2018, 00:42

La sala de conferencias de la Manuel Lekuona kultur etxea acogió ayer la entrega de premios de los Concursos Literarios 2018 de Lasarte-Oria, que por trigésimo segunda edición ha organizado el departamento de Cultura local. Junto a los premiados, asistieron al acto -como en otras ocasiones-, familiares y amigos. El alcalde Jesús Zaballos junto a la concejal de Cultura, Maite Iglesias, y el gerente de Kultur Etxea, Xabier Goitia, procedieron a dicha de los premios de Literatura de Lasarte-Oria en sus dos ediciones: la infantil y la de adultos. Este año se han presentado 313 trabajos a las tres categorías infantiles, 45 a las de adultos y 75 microrrelatos. En esta ocasión presentó el acto Xabier Goitia.

Tras las palabras de agradecimiento del alcalde a las personas y destacar la importancia de estos premios y de la lectura, Aitor Tejedor, acompañado a la laúd por Iván Moreno con música de Roberto Yaben, profesor de la Escuela de Música, realizaron unas lecturas musicalizadas de dos textos ganadores.

Posteriormente, la concejala de Cultura informó de los trabajos presentados, procediéndose a la entrega de los diplomas y premios. Finalmente, y antes de la foto oficial, la propia edil de Cultura cerró el acto agradeciendo el esfuerzo realizado por intérpretes, jurado, personal de la Casa de Cultura y jurado. Dicho certamen tuvo un coste de 8.960 euros. El jurado estuvo compuesto por: Iñigo Aldabaldetreku, Josu Garmendia y Elena Miguel (euskera infantil y juvenil), Felipe Juaristi, Karlos Linazasoro, Rufino Iraola (euskera adultos), Marian Benítez, Mertxe Tranche y Albert Vázquez (castellano adultos).

Premiados

En esta XXXII edición los ganadores han sido: Microrrelatos en euskera, vencedora Idoia Garzes Aldazabal (Lasarte-Oria) con la obra 'Nire isla da'. El premio Lasarte-Oria fue para Lide Arroyo Egizabal con la obra 'Transfuga'. En poesía en euskera ambos premios quedaron desiertos.

Microrrelatos en castellano: la vencedora fue Esther Alonso Domínguez de Vigo (Pontevedra) con la obra 'Gene infernum', quedando desierto el premio Lasarte-Oria.

Poesía en castellano: el vencedor fue Aitor Kaltzakorta Belaustegi de Irun, con su obra 'Me gustan las furgonetas azules y el magna de tu boca', quedando desierto el premio Lasarte-Oria.

En cuanto a los premios del XXXI Concurso infantil y juvenil, clasificados en diferentes categoría y modalidades: categoría A (nacidos en 2009 y posteriores), categoría B (años 2006, 2007 y 2008) y categoría C (años 2003, 2004 y 2005) y modalidades de cuento en euskera (todas las categorías) y poesía en euskera (sólo en la categoría C). Leire Ormazabal Zugarramerdi con 'Bi lagun batean' (categoría A), Añes Apaolaza Negeruela con 'Aulki kulunkaria' (categoría B), y Isan Daniel Olivares Carrasco con 'Bakea ekaitzaren aurretik' (cuento) y Nahia Calle Muñoa con 'Zer da?' (poesía) (categoría C), fueron los vencedores.