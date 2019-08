El premio Gobierno Vasco clausura hoy la Semana Grande hípica 'Angel Down' superó a 'Falco Delavilliere' en el premio DV. / TXEMA Será en la quinta carrera (19.50 horas) cuando diez de los mejores velocistas luchen por 28.000 euros TXEMA VALLÉS TXEMA@PUBLIBROCK.COM LASARTE-ORIA. Domingo, 18 agosto 2019, 00:46

La Semana Grande hípica en el Hipódromo llega a su fin a partir de las 17.30 horas y lo hace con el gran premio Gobierno Vasco (categoría A), que reunirá a los mejores velocistas del momento en la última carrera de la jornada, la quinta. Sobre la distancia de 1.600 metros serán diez los ejemplares que lucharán por un premio de 28.000 euros más trofeo. A priori destaca 'Oriental' (B. Fayos) pupilo de la cuadra M. H. Karimine que entrena A. Soto y que viene con la tarjeta de presentación con una victoria y tres segundos puestos en este curso. Como principales rivales aparecen el doble vencedor de esta prueba, 'Noray' (R. Sousa), que prepara E. León para la cuadra del Marqués de Miraflores, 'Napanook' de la cuadra La Toledana, preparado por J. L. Maroto y que será conducido por el 'jockey del pueblo' (J. L. Martínez). El jinete madrileño, que se encuentra con mucha moral tras su reciente triunfo en la 51 Copa de Oro, intentará ofrecer el doblete a la afición.

Por parte local, Ramón Avial presentará a 'Falco Delavilliere' (A. Gavilán) que viene de ser tercero en la preparatoria, premio DV, prueba que se la adjudicó el pupilo del donostiarra Guillermo Arizkorreta 'Angel Down' (J. Grosjean). Arizkorreta también pondrá en liza al ejemplar de la yeguada AGF 'Sir Roque' (V. Janacek). Finalmente, Oscar Anaya ha puesto sus esperanzas de victoria en 'Nimr' (R.N. Valle) y 'Another Day of Sun' (F. Jiménez A.).

La jornada se iniciará con el premio Cría Nacional-Terborch (nacionales) sobre 2.200 metros y cinco participantes. Además, Christian Delcher presentará a la yegua 'Aladierna' (C.A. Loaiza).

En tercer lugar se correrá el premio Petritegi Sagardotegia (categoría C), prueba de consolación para los velocistas (1.400 metros), con la participación de ocho ejemplares, tras la retirada de última hora del gran favorito 'Einar' (V. Janacek). Esta ausencia le deja el camino más libre a 'Presidency' (Sra. Buena C.) de J.C. Cerqueira y 'Barbarigo' (J. Grosjean) de J. L. Maroto.