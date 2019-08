El premio Ayuntamiento de Lasarte-Oria se lo adjudicó 'Ce la Vie' (R. Sousa) de Pereira Los potros de Ángel Imaz 'Royal Dancer' y 'Marrero' ocuparon la gemela. El alcalde Jesús Zaballos entregó a H. Pereira el trofeo. / TXEMA TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Sábado, 17 agosto 2019, 00:30

El ejemplar de 5 años, 'Ce la Vie' (R. Sousa) que prepara H. Pereira para la cuadra portuguesa 'Espectáculo' se adjudicó ayer en el Hipódromo la victoria en el premio Ayuntamiento de Lasarte-Oria 'Tratu on bat - Un buen trato' (hándicap 1ª parte), cuarta carrera de la jornada cumbre de la temporada de verano, ya que se celebró la 51 edición de la Copa de Oro. Dicha prueba sobre 1.500 metros y con la participación de 12 ejemplares mayores de 3 años, tuvo en la yegua 'Ce la Vie' una justa vencedora que aventajó en el poste de llega en más de un cuerpo al pupilo de Christian Delcher 'Just One Look' (J. Gelabert), y a 'So Hi Storm' (V. Janacek) que prepara J.C. Cerqueira para la cuadra Mediterráneo.

El alcalde Jesús Zaballos, acompañado por la edil presidenta de Comercio y Consumo, Nuria Fernández, fueron los encargados de efectuar la entrega del trofeo al preparador H. Pereira del caballo ganador.

La tarde hípica que atrajo a más aficionados de lo habitual -es posible que su asistencia se acercase a las cifras de hace más de una década-, comenzó con el premio Tattersalls, una carrera destinada potros de 2 años. Sobre la distancia de 1.400 metros y seis ejemplares en los cajones de salida, fueron los pupilos del preparador local Ángel Imaz los dominadores de la misma. Prueba de ello es que coparon la gemela de la prueba. 'Royal Dancer' (J. Martin) se adjudicó un premio de 6.000 euros y le escoltó su compañero de patio 'Marrero' (B. Fayos). Tanto Imaz, como el jockey Fayos y el propietario de la cuadra Martul, recibieron bonitos obsequios.

Como prueba cumbre y tras la foto de los jockeys con autoridades (el alcalde donostiarra Eneko Goia y representantes de Hipodromoa como Gèrome Carrus, Julio Ocio, entre otros) se disputó una interesante Copa de Oro (una vez más sin el tradicional paseíllo) sobre 2.400 metros y 11 participantes. Tras un pletórico remate venció el inglés 'Amazing Red', conducido por un magistral José Luis Martínez ('Magic', el jockey del pueblo) y escoltado en el poste de llegada por el vencedor de la edición pasada 'Cnicht' (Montenegro) y de 'Atty Perse' (R. Sousa) de la cuadra del Marqués de Miraflores). Esta vez fallaron 'Zaskandil' de C. Delcher y 'Liberri' del donostiarra G. Arizkorr.eta.