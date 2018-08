El premio Ayuntamiento de Lasarte-Oria se lo adjudicó 'The Last One' Trofeo. Ediles locales en la entrega del trofeo al vencedor. / TXEMA TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Viernes, 17 agosto 2018, 00:10

El ejemplar de 7 años, 'The Last One' (R. Sousa), que prepara G. Vaz para la cuadra portuguesa de Agro Carvalho se adjudicó este miércoles en el Hipódromo la victoria en el premio Ayuntamiento de Lasarte-Oria, en una prueba sobre 1.500 metros que clausuraba la jornada cumbre de la temporada de verano. Por detrás se clasificaron 'Jannia' (Hamel) de la cuadra Espectáculo, y 'Fable of Arachne' (B. Fayos). El alcalde, Jesús Zaballos, acompañado por los ediles Jose Mari Urdampilleta y Nuria Fernández, fue el encargado de efectuar la entrega del trofeo al propietario del animal.

Como prueba cumbre y tras la foto de los jockeys con las autoridades (el alcalde donostiarra Eneko Goia y representantes de Hipodromoa como Gèrome Carrus o Julio Ocio, entre otros), se disputó una interesante Copa de Oro (esta vez sin el tradicional paseíllo, sin causa justificada) sobre 2.400 metros. Tras un pletórico remate venció el francés 'Cnicht' (Montenegro). Los profesionales no figuraron: R. Avial quedó noveno con 'Fuenteesteis' y Ángel Imaz con 'Gran Torino' en la 14ª posición.