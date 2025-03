El Preferente del Ostadar visita mañana al Sanpedrotarra

El Diario Vasco lasarte-oria. Viernes, 28 de marzo 2025, 19:48 Comenta Compartir

El máximo representante de fútbol del Ostadar juega mañana domingo en Trin-txer, a partir de las 15.30 horas, ante el Sanpedrotarra. Los de Jon Irureta buscarán llevarse la victoria de su visita, resarciéndose de la dura derrota obtenida el pasado fin de semana ante la afición local.

El equipo lasarteoriatarra, que se medía al líder el Roteta, sabía de la importancia del encuentro y con la intención de quedarse los tres puntos salieron al campo. Primera parte muy cerrada, de mucha igualdad y respeto entre ambos equipos. No hubo grandes ocasiones y llegaron al descanso con el 0-0 en el marcador. Sabedores de que la segunda parte se abriría más, el Ostadar se preparó para ello y los cambios que realizó Irureta dieron mucha energía al equipo. Tuvieron varias ocasiones para poder adelantarse en el marcador, pero no lo consiguieron. Y en el tramo final, en busca de ese gol, el Roteta aprovechó varias contras para subir los dos goles que le dieron la victoria. «Derrota dura para el equipo, porque no se lo mereció. Pero estoy orgulloso de mis jugadores, del trabajo y esfuerzo que realizaron. Solo queda levantarse y seguir peleando», destacó el entrenador Jon Irureta.

Cartelera

En cuanto al resto de partidos, hoy en Michelín, a las 09.45 horas, se mide el Infantil Txiki al Mundarro. Después, a las 11.20 horas, el Infantil Haundi jugará contra el mismo rival. A las 12.55 horas, el Juvenil Preferente recibe al Ilintxa, mientras que a las 14.50 horas, buscará ganar el Primera Cadete A al Kostkas. Ya por la tarde, el Primera Regional se mide al Mundarro, a las 16.35 horas, y a las 18.30 horas, lo hará el Primera Juvenil ante Ikasberri. A domicilio, hoy a las 10.30 horas se desplaza a Usabal para medirse al Tolosa el Cadete de Honor. A las 13.45 horas, el Primera Infantil jugará en Herrera ante el Santo Tomas Lizeoa, y a las 15.00 horas, el Primera Cadete B se enfrentará al Internacional en Matigoxotegi.

De cara a mañana domingo, en Michelín, a las 13.35 horas, el División de Honor Regional femenino se mide al Oiartzun. Después, a las 15.30 horas, lo hará el Juvenil de Honor ante el Lengokoak. A domicilio, además del partido del Preferente masculino en el Trintxer, el Primera Cadete jugará a las 09.00 horas ante Antigua Luberri en Berio.