El Preferente de fútbol del Ostadar visita esta tarde al Axular en el campo de Puio

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:27

Jornada liguera para el Preferente de fútbol del Ostadar esta tarde en Puio, donde se medirán al Axular. Los de Jon Irureta, líderes de su grupo y sin conocer todavía la derrota en lo que va de temporada, buscarán sumar tres nuevos puntos a domicilio ante los donostiarras.

En la pasada jornada, el conjunto lasarteoriatarra se impuso 2-0 al Danena en Michelín. A priori era un encuentro complicado, entre dos equipos que todavía no habían perdido en esta temporada y entre los dos equipos menos goleados del grupo. Se esperaba un partido cerrado, sin demasiadas ocasiones y de intensidad alta y así fue al inicio del partido, hasta que en el minuto 24, en un balón a la espalda el portero visitante comete un error y recibe la roja directa. La dinámica del encuentro cambia desde entonces y el Ostadar dominó más el balón y se permitió ciertas licencias, con uno más, que propiciaron el 1-0 en el minuto 39, gracias a Atxaga. En la segunda mitad, en el primer tramo Negredo hizo el 2-0 y al Ostadar ya solo le quedó defender hasta el pitido final).

Alineación: Aitor Soroa, Daniel López, Ibon García, Iker Sarasola, Beñat Negredo, Asier Iriondo, Julen Urruzola, Lander Iraola, Endika Izagirre, Iker Atxaga y Ugaitz Igarriz (U. Furundarena, I. Hernández, J. López, A. Granado, M. Arzallus, E. Marcos, V. Masa).

