El Preferente de fútbol del Ostadar se lleva un punto de su visita al Orioko

El Diario Vasco lasarte-oria. Miércoles, 5 de marzo 2025, 20:46 Comenta Compartir

El marcador en Mendibeltz se quedó a cero en el encuentro a domicilio disputado el pasado fin de semana entre el Ostadar y el Orioko de categoría Preferente.

Partido de mucha intensidad y ritmo el que disputó el conjunto que dirige Jon Irureta. Estuvo muy igualado y como el propio entrenador destaca, «el equipo tuvo una gran personalidad y fue valiente en un campo complicado ante un gran equipo como el Orioko. Nuestro objetivo, un partido más, era llevarnos de Orio los tres puntos y lo intentamos hasta el final. Pero no fue posible», añadiendo que «fue un partido completo y serio. Sin balón fueron trabajadores y contundentes, apretando al rival. Logramos anular la comodidad a ciertos jugadores del Orioko que hubieran sido claves para hacernos daño. No pudieron tener el juego controlado, a pesar de tener jugadores muy potentes a mitad de campo y en la parte de arriba. Con balón, también generamos ocasiones en ambas partes, con llegadas, pero no estuvimos acertados de cara al gol». Irureta aseguró que está «orgulloso» del trabajo del equipo y de la imagen que dio el Ostadar en Orio.

Alineación Ostadar: Aitor Soroa, Ibon García, Peru Iriondo, Iker Sarasola, Xabier Etxeberria, Asier González, Markel Arzallus, Asier Iriondo, Unai Bardají, Xabier Martínez, Ugaitz Igarriz (U. Furundarena, D. López, A.Zarra, I. García, B. Negredo, J. Odriozola, R. Valiente).