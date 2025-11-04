El Preferente de fútbol del Ostadar lidera su grupo una jornada más

No ha podido comenzar mejor la temporada el Preferente de fútbol del Ostadar. El conjunto que dirige Jon Irureta volvió a sumar una nueva ... victoria, esta vez a domicilio, por un 1-2 ante el Axular.

Los lasarteoriatarras todavía no han perdido desde el inicio liguero y de las siete jornadas disputadas hasta el momento, empataron la primera jornada y desde ahí han sumado seis victorias consecutivas. La sintonía y el trabajo que realizan semana a semana en los entrenamientos en Michelín se está plasmando los fines de semana en las competiciones, pero Irureta sigue teniendo claro que lo importante es «que el equipo siga con la motivación e ilusión que tiene y que nos está dando energía jornada tras jornada. Están trabajando muy bien mis jugadores, estoy contento. Pero el fútbol es un deporte de dinámicas, tanto positivas como negativas, y aunque ahora estamos en una buena, con esa pincelada de fortuna que se necesita también y nos están saliendo las cosas de cara, hay que ser realistas y tener los pies en la tierra. Hay que saber estar, tanto cuando hay épocas como esta en la que hemos logrado seis victorias seguidas como cuando llegan cinco derrotas consecutivas como nos pasó el año pasado. La constancia y el trabajo es algo que debemos mantener, independientemente de los resultados».

En lo que respecta al último choque, en Puio, los lasarteoriatarras se impusieron al Axular, 1-2, pero no fue el mejor partido de los de Irureta. Les costó entrar en el partido y estuvieron algo imprecisos con balón en la primera parte. Ésta finalizó sin muchas ocasiones y con el marcador a cero.

Tras el descanso, el Ostadar mejoró el juego y a los pocos minutos, tras un centro por la izquierda, Beñat Negredo estrenaba el marcador visitante. Con el partido controlado, llegó el empate del Axular, que aturdió algo a los lasarteoriatarras. En el momento en el que mejor estaba el equipo encarando el encuentro, el árbitro pitó un penalti a favor del Ostadar que subió al marcador en el minuto 83 Ugaitz Igarriz. En el tiempo de descuento, el Ostadar se quedó con un jugador menos, pero supo aguantar y defender en los últimos acordes de un partido que no quedará para el recuerdo, pero que igualmente luchó.

La alineación fue la siguiente: Aitor Soroa, Ibon García, Xabier Martínez, Iker Sarasola, Xabier Etxeberria, Beñat Negredo, Asier Iriondo, Julen Urruzola, Lander Iraola, Endika Izagirre, Iker Atxaga y Ugaitz Igarriz (Unai Furundarena, Alexander Zarra, Iñaki Hernández, Asier González, Markel Arzallus, Adrián Granado, Víctor Masa).