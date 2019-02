El pleno aprueba un presupuesto de 28 millones para este año Momento de la votación de los ediles socialistas, que permitió la aprobación de presupuestos. / TXEMA Los 7 votos del PSE-EE fueron suficientes, ya que sólo votó en contra EH Bildu (4) y el resto se abstuvo TXEMA VALLÉS Miércoles, 6 febrero 2019, 00:25

El Pleno municipal, en sesión extraordinaria celebrada este lunes al atardecer en el salón central de la Casa Consistorial y presidido por el alcalde Jesús Zaballos (PSE-EE), aprobó el presupuesto general para 2019, que supera los 28 millones de euros. Este acuerdo fue posible gracias a los votos favorables de los ediles socialistas (7), ya que sólo votó en contra EH Bildu (4), y se abstuvieron ADLOP (3), PNV (2) y PP (1), que fueron los tres partidos que negociaron las cuentas con el equipo de gobierno. A esta sesión, que se prolongó durante una hora y 50 minutos, acudió la totalidad de la corporación.

Como punto único se abordó el proyecto de presupuesto. En primer lugar, el portavoz de EH Bildu, Pablo Barrio, expuso la enmienda a la totalidad presentada por su grupo, apuntando que «el gobierno municipal tiene las manos atadas para llevar a cabo estos presupuestos, ya que, no hace sino acrecentar las deficiencias que ya imputamos en el ejercicio anterior. Y el ejemplo más significativo de ello es la venta de los últimos terrenos que nos quedan para la construcción de viviendas de protección oficial en Zabaleta Berri y Zatarain. En resumidas cuentas el patrimonio público se está privatizando. Además, este presupuesto no está hecho para satisfacer los intereses de los ciudadanos sino los intereses coyunturales del equipo de gobierno. Lasarte-Oria necesita un plan estratégico de 10-15 años elaborado junto con los ciudadanos. Por otra parte, estos presupuestos condicionan completamente la gestión a desarrollar en la próxima legislatura y desde el punto de vista financiero no pueden ser más conservadores. Siendo tan bajo el nivel de endeudamiento que tiene el Ayuntamiento, dispone de un gran margen para solicitar préstamos. Y por último, el modelo de participación ciudadana es como si se pidiera una carta al Olentzero. No se plantea un modelo integral de participación: informar a los ciudadanos, compartir y trabajar con ellos las opciones y los límites y compartir la toma de decisiones», concluyó el portavoz de EH Bildu.

Zaballos le replicó señalando que «me da mucha tristeza que tras ocho años en el Ayuntamiento, todavía no se haya enterado cómo funciona una buena gestión. Podrían haber puesto más empeño y esfuerzo por hacer mejor las cosas. Ustedes mezclan inversiones y gastos. Lo que sí le puedo decir es que los compromisos de gastos no comprometen en la siguiente legislatura el equipo de gobierno que entre». El alcalde también fue explicando los pormenores de los diferentes proyectos que se están ejecutando o que se van a ejecutar, como el bidegorri que unirá a Txikierdi, gracias a un convenio a tres bandas (Diputación, Usurbil y Lasarte-Oria), los huertos ecológicos en Basaundi bailara o las obras de asfaltado. En este punto matizó que «muchas están en proceso de licitación, y en cuanto al asfaltado de calles, todo lo previsto no se ha podido ejecutar debido al mal tiempo». Sobre el campo de Atsobakar comentó que «según las normas subsidiarias de Usurbil tenemos derecho a construir el mismo, que cuenta con una subvención de 270.000 euros de Diputación, y si no se construye en el 2019 -por las trabas que pone Usurbil-, perderíamos dicha subvención. La falta de voluntad que está teniendo el Ayuntamiento de Usurbil, está atrasando el proyecto».

«Sin endeudamientos»

La enmienda a la totalidad a los presupuestos fue rechazada ya que sólo votaron a favor los cuatro ediles de la formación. Posteriormente se debatieron seis enmiendas presentadas por el PNV, de las que cuatro fueron rechazadas. ADLOP presentó tres enmiendas y dos de ellas salieron adelante -una la retiraron-. También hubo cinco enmiendas técnicas que fueron aprobadas.

En cuanto al estado de ingresos, la partida de transferencias corrientes se lleva la palma con 13.847.163 euros, seguido de tasas y otros ingresos (4.221.377), impuestos directos (4.095.126), inversiones reales (3.502.140), transferencia de capital (1.450.838), impuestos indirectos (771.302) e ingresos patrimoniales ( 274.052).

En el apartado de gastos, la compra de bienes corrientes es la de mayor importe (9.640.071 euros), seguido de gasto de personal (7.742.446), inversiones reales (5.951.750), transferencias corrientes (2.715.982), transferencias de capital (1.070.100), total crédito global (692.021) y pasivos financieros (342.497).

Según expuso el alcalde «estos presupuestos conllevan grandes inversiones sin endeudamientos, porque entendemos que están realizados con cabeza y con responsabilidad. Y es de agradecer, que han sido posibles con la colaboración de los grupos de la oposición como ADLOP, PNV y PP. Esperemos que en otra ocasión podamos negociar con EH Bildu, que este año se ha limitado a presentar una enmienda a la totalidad», aseguró.

Por su parte, el portavoz del PNV Jon Antxordoki apuntó que «nos enorgullece y alegra que se ponga en marcha la zona deportiva de Atsobakar y del nuevo polideportivo, tal como propuso EAJ-PNV». Y explicó que «hemos optado por la abstención, ya que no hemos querido poner obstáculos, pero tampoco podíamos votar a favor, ya que el gobierno no aceptó todas nuestras peticiones, sobre todo el tema del perfil lingüístico».