El Pleno aprobó el convenio para los nuevos contratos en la Musika Eskola Momento de una de las votaciones llevadas a cabo por el Pleno en la pasada sesión ordinaria. / TXEMA En la sesión ordinaria fue rechazada una declaración institucional solicitada por EH Bildu TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Jueves, 10 enero 2019, 00:18

El Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada este martes al atardecer en el salón central de la Casa Consistorial y presidido por el alcalde, Jesús Zaballos (PSE-EE), aprobó el convenio entre la Escuela municipal de Música y Danza de Donostia y el Ayuntamiento local, para la gestión unificada de las nuevas bolsas de trabajo conjuntas. También se rechazó la declaración institucional que presentó EH Bildu en apoyo a los diputados, en su día de dicha formación, Iñaki Errazkin y Ainhoa Intxaurrandieta.

A esta sesión, primera del año y que duró 45 minutos, acudió casi la totalidad de la Corporación. La edil de EH Bildu Kris Bernal, se incorporó cuando se debatía el segundo punto del orden del día. No pudo llegar a tiempo debido a un atasco -por a- ccidente-, producido en la autopista a su regreso a la localidad.

Primeramente se abordó el convenio para la gestión unificada de las nuevas bolsas de trabajo, que fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente, se abordó la declaración institucional solicitada por EH Bildu en apoyo a Errazkin e Intxaurrandieta, y que resumiendo decía que «considerando la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas de España, que respaldando la gestión realizada por Errazkin e Intxaurrandieta, pedimos que el Ayuntamiento muestre su apoyo personal y solidario; ya que no deseamos que nadie tenga que enfrentarse a situaciones que provoquen sufrimiento y dolor». Dicha declaración no fructificó ya que los ediles de PSE-EE (7), PNV (2) y PP (1) votaron en contra. EH Bildu (3) sólo contó con el apoyo de ADLOP (3).

Intervenciones

Este tema fue el asunto de la jornada que más debate tuvo. En sus intervenciones Jon Antxordoki (PNV) comentó que «la gestión de las decisiones políticas para la solución al grave problema de los residuos en Gipuzkoa nos abocó, en la pasada legislatura, a una crisis de convivencia social y política en el territorio. Los procesos judiciales abiertos en torno a la gestión de los residuos en Gipuzkoa son múltiples y deben desarrollarse con plenas garantías democráticas y preservando los derechos de todos los ciudadanos. Desde la aplicación del principio de presunción de inocencia deseamos que las personas implicadas por su acción político-institucional no se vean afectadas con responsabilidades económicas».

Por su parte, el portavoz de EH Bildu tuvo una larga intervención para defender el trabajo de sus compañeros, y apuntó que «el hecho de que, como consecuencia de un posicionamiento político, los responsables de GHK pongan en peligro los proyectos vitales de Ainhoa e Iñaki se sitúa al margen de cualquier código ético. Nada más conocerse la sentencia desde EH Bildu se hizo un llamamiento a PNV y PSOE a actuar con responsabilidad y reconducir el conflicto. Hicimos un llamamiento a dejar a un lado la vía de la confrontación y la judicialización para priorizar la defensa de los intereses de los y las guipuzcoanas. Pero nuevamente se ha rechazado el acuerdo y el debate y se ha escogido la vía de la venganza y el conflicto. Tal como señala la sentencia: existían posibilidades de ganar, pero han preferido 'regalar' 40 millones a los bancos, rehuyendo de su responsabilidad política y cargando en Iñaki y Ainhoa la responsabilidad de su negligente gestión». Y concluyó, manifestando que «estamos a tiempo de reconducir el problema y buscar soluciones, existen oportunidades para ello. Como ante cualquier circunstancia, también en este caso, evitando el camino de la confrontación, hemos de encontrar la mejor solución para los y las guipuzcoanas».

Y finalmente, respecto a esta temática, fue la portavoz socialista, Lourdes Acevedo, quien manifestó que «la demanda frente al tribunal de cuentas se hace por requerimiento del informe de fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas sobre el ejercicio de GHK del año 2012, que detecto irregularidades y cuantificó las pérdidas. Este informe fue elevado al Tribunal de Cuentas de España, y la fiscalía instó a los actuales gestores de GHK (reclaman a los antiguos gestores, esto es EH Bildu) por la nefasta gestión económica que hicieron de la sociedad pública GHK, y les solicita a los anteriores responsables representantes del partido de EH-BILDU lo siguiente: un procedimiento de reintegro por el que les reclamaban 45 millones de euros, ya pagados por los y las guipuzcoanas, por los daños económicos derivados de la decisión política de paralizar el proyecto inicial de la incineradora de residuos». También comentó que «la sentencia actual no es firme, y contradice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; por lo que la misma ha sido recurrida por el Consorcio, con los votos a favor de la mayoría de los asambleístas del Consorcio. Por ello, se debe esperar a que todos los recursos estén finalizados y resueltos, respetando las decisiones y los tiempos de la justicia, como no puede ser de otra manera». Y concluyó, atacando al grupo abertzale «Si las personas sentadas en el banquillo pertenecieran a otra formación política, EH Bildu no presentaría esta declaración institucional. Todo lo contrario, se ensañarían y harían sangre del tema».