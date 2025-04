«El planteamiento del tema de las cubiertas en los barrios se podía haber hecho mejor»

Mañana al mediodía finaliza el plazo que tienen los vecinos de Zabaleta-Berri y Zatarain para opinar en el proceso participativo puesto en marcha ... por el Ayuntamiento en relación a la definición de las características de las cubiertas de los espacios públicos de ambos barrios.

Aunque el Consistorio instó a los vecinos a dos reuniones informativas, una vez realizadas, desde la asociación de vecinos de Zabaleta se muestran «molestos» con la forma de proceder del Ayuntamiento. «El tema de la cubierta es algo que viene de lejos. Desde la Asociación de Vecinos de Zabaleta peleamos durante años para tener un frontón. Queríamos que fuera un espacio no solo de uso deportivo, pero eso no pudo ser. Pero desde el Ayuntamiento se planteó el tema de una futura cubierta en algún espacio en el barrio. Incluso fue nuestra propuesta dentro de los proyectos de los Presupuestos Participativos hace unos años y fue el más votado, aunque por un error técnico no pudo llevarse a cabo. Después, no hubo más Presupuestos Participativos, pero es un tema que todos los años hemos tratado con el Ayuntamiento. Hemos estado encima de él y, por fin, este año lo han incluido en el Presupuesto», señalan desde la asociación.

Pero para su sorpresa, «después de años trabajando y tratando este asunto, no han contado con nosotros para nada. Supimos que nos convocaban a dos reuniones informativas, que además pudiéndose realizar en la propia sede de la asociación, que es propiedad del Ayuntamiento, se hizo a la intemperie, en el frontón, en un día poco apacible y en el que había gente jugando a pala. Muchos de los vecinos no escuchaban bien y no fue nada agradable. Creemos que se podía haber hecho de otra manera». Pero dejando al lado la ubicación de la reunión, desde la asociación de vecinos manifiestan su verdadero malestar con el contenido de la misma. «En esa reunión hubo mucha queja de los vecinos, sobre todo porque el Ayuntamiento solo planteaba tres posibilidades a la hora de dar opciones y todas ellas en el mismo espacio: en el parque verde. No entendemos que habiendo más sitios, no se plantearan. Salimos de esa reunión con bastante mala sensación». Pero «nuevamente para nuestra sorpresa, el Ayuntamiento acabó modificando el formulario y además de las dos opciones en la zona verde, sumó la opción de la parte trasera del frontón y también incluyó otra pestaña para 'no cubrir ninguna zona'».

Ante esta situación, desde la asociación de vecinos creyeron conveniente organizar una reunión propia para tratar el tema. «Participamos una treintena de vecinos. Nos dividimos en grupos pequeños y valoramos los lados positivos y negativos de las opciones. Una vez hecho ese trabajo, sacamos unas conclusiones. Es decir, hicimos lo que creemos que se debía haber hecho desde un principio», destacan, añadiendo que «los vecinos se mostraron molestos por las formas tajantes de los representantes municipales y por no haber contado con nosotros para plantear las opciones».

En cuanto a las conclusiones, «la mayoría de los presentes consideraron que la parte verde del barrio no se debería utilizar para poner la cubierta. En estos tiempos de cambio climático hay que crear cada vez más zonas verdes y no reducirlas. De forma natural, los árboles dan sombra y son refugios. Por eso habría que dejar el parque intacto. Además, pensamos que habría que aprovechar una ubicación ya urbanizada y no utilizar la zona verde».

Parte trasera del frontón

Entre las opciones planteadas, la cubierta en la parte de atrás del frontón fue la mejor valorada en esa reunión. «Se valoró positivamente por diferentes cuestiones, como por ejemplo, porque ya es una zona urbanizada, por su ubicación cercana, porque si hace mal tiempo durante fiestas o eventos se puede utilizar o porque si existe la posibilidad de dar altura a la cubierta también se aprovecharía el muro del frontón».

También tenían claro los vecinos que «debería ser un espacio abierto sin mobiliario. Lo más amplio posible para utilizarlo libremente. Y que sea un espacio para todas las edades y no se limite solo al uso infantil». Además, recordaron que «en Zabaleta la lluvia suele ir acompañada de viento y viene de lado, por eso la cubierta, sea cual sea su ubicación, no protegerá siempre el espacio, por lo que estaría bien poder tener una alternativa de cierre lateral, garantizando siempre la ventilación. Ejemplos de este tipo de espacios hay en Tolosa o Hernani».

En cualquier caso, desde la asociación de vecinos de Zabaleta animan a los residentes a que «completen el formulario en la página web del Ayuntamiento y así puedan dar su opinión sobre esta mejora en el barrio».