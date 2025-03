El piloto Aitor Manso comienza la temporada con la Subida a Aia

Este sábado se celebra la Subida a Aia de automovilismo, la primera prueba con la que arranca la temporada el piloto de Lasarte-Oria ... Aitor Manso. El tramo, de Andatza a Ayala, será la primera prueba, valedera para el Campeonato de Gipuzkoa y Euskadi de montaña. En lo que respecta a la subida, «por la mañana, en el pueblo de Aia, serán las verificaciones. La manga de entrenamientos empezará al mediodía, y después, tendrá lugar la carrera», destaca Manso.

El de Lasarte-Oria espera empezar con una buena actuación esta nueva temporada. «Estamos con muchas ganas de empezar. Y más, con esta carrera, ya que como la de Jaizkibel, son las de casa, al ser las más cercanas. Es un trazado que nos conocemos muy bien y esperamos hacer una buena carrera», asegura el propio Manso.

Para ello contará con el vehículo BRC B49 y, como no, la ayuda de los patrocinadores, «sin los que no podría competir»,. Por eso, quiere aprovechar para agradecer el apoyo a «Ferdoux estructuras, Construcciones Aizpurua-Unanue, Toyota Euskoauto y Lexus Ikigaikars, que ya me acompañaron el año pasado, y al nuevo, la carnicería Etxezarreta de Lasarte-Oria».

Sobre la temporada, ha asegurado el piloto local que «este año solo participaré en alguna prueba suelta del Campeonato de España». ¿Por qué?, «porque íbamos a vender el coche para comprar uno nuevo, pero no ha podido ser. Y el Estatal es un campeonato muy exigente y para poder optar a algo el coche tiene que también estar al nivel. En esta industria todo evoluciona y no podía hacer mucho con mi coche del 2019 frente a otros de 2025. Para ser competitivos necesitamos un coche nuevo, un motor nuevo. Este año no ha podido ser, pero esperamos poder hacerlo para el siguiente. Lo dicho, Manso podrá realizar alguna carrera suelta del Campeonato de España, «para no perder el ritmo», pero sin presión ni objetivos. Ahora bien, «si conseguimos un coche nuevo para el año que viene, el objetivo siempre será poder ganar el campeonato de España».

Reconocimientos

Durante estos pasados meses sin competición, Aitor Manso ha recibido varios reconocimientos deportivos. Por un lado, la Federación Vasca de Automovilismo entregó unos premios en Agurain de los diferentes campeonatos organizados el pasado 2024. Allí estuvo el lasarteoriatarra, que recibió dos premios y un recuerdo por su actuación tanto en el Campeonato de Euskadi como en el Estatal.

Por otro lado, la Federación Española de Automovilismo recientemente celebró la Gala de Campeones 2024 en Madrid. El piloto de Lasarte-Oria también acudió al evento para recoger el premio de su actuación en el Campeonato de España, al clasificarse en tercera posición en el apartado de ascensos de montaña de categoría III. Para Manso era su primera participación y consiguió estar entre los tres primeros en la mayoría de las pruebas.