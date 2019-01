El Ostadar de Regional Preferente superó al Mundarro en su campo

El Ostadar Arin Express de Regional Preferente de fútbol recuperó su autoestima, con una victoria de peso en el campo de Zarkumendegi (Astigarraga), al derrotar (0-2) al Mundarro, segundo clasificado. El equipo dirigido por Asier Aizpurua y Ander Rekondo realizaron un buen encuentro, muy serio en defensa y aprovechando las ocasiones que se le brindaron.

De salida, los lasarteoriatarras salieron muy enchufados con el propósito de volver a la senda de las victorias que le tenía frustrado durante las últimas semanas. Poco a poco fueron controlando la situación, y las ocasiones de gol en ambas áreas fueron escasas. Los locales pudieron adelantarse (m. 20), tras una pérdida de balón de los visitantes en zona peligrosa; pero el remate de su delantero salió desviado. Por contra, Dani López (m. 35) de fuerte chut estuvo a punto de sorprender al meta local. Con el resultado inicial se llegó al descanso.

Tras la reanudación, el Ostadar está más avispado y en una acción de ataque por la derecha (m. 56) Artetxe recibe dentro del área, no controla bien, pero Adei Zarra que llegaba con fuerza fusila al meta local de fuerte disparo. A partir de ahí, los locales efectúan algunos cambios y presionaron a los visitantes, pero sin crear excesivo peligro, El que no perdonó fue Julen López (m. 83), que resolvió un barullo en el área local, tras centro de Beni Benítez. De ahí al final, una defensa ordenada del Ostadar fue suficiente, y a punto estuvo de ampliar diferencias en una rápida combinación de Iñaki Navarro con Julen López, que este último no acertó. Destacar la gran labor de todo el equipo, con un pletórico Víctor Masa.

Ostadar: I.Otaegi; D. López, A. Sánchez, A. Urruzola, B. Benítez; V. Masa, J. Bermejo (m. 64, A. Hazas); I. Ruiz, I. Artetxe (m. 69, J. López -1-), A. Rodríguez (m. 75, I. García); A. Zarra (1) (m. 83, I. Navarro).

Otros resultados

El resto de equipos del Ostadar lograron estos resultados: División de Honor Regional fem.: Ostadar, 0; Urola, 1. Primera Regional: Ostadar, 0; Kostkas, 1. Juvenil de Honor: Ostadar, 0; Mondragón. 4. Primera Juvenil (fase de ascenso): Sanpedrotarra, 4; Ostadar, 1. Cadete de Honor: Mundarro, 2; Ostadar, 1. 1ª Cadete (Copa): Danena B, 0; Ostadar A, 3, y Ostadar B, 1; Danena A, 4.